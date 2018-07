Donald Trump hehkuttaa talouslukuja, asiantuntijat jarruttelevat: ”Ihmisten pitäisi olla huolissaan”

Yhdysvaltain talous kasvoi perjantaina julkistettujen tilastojen mukaan huhti-kesäkuussa kovinta vauhtia lähes neljään vuoteen.

Presidentti Donald Trump kuvaili tiedotustilaisuudessaan käännettä historialliseksi ja hämmästyttäväksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan hän arvioi käänteen olevan myös ”erittäin kestävällä” pohjalla.

Asiantuntijat ovat presidentin kanssa hieman toista mieltä.

–Taloudella menee aika hyvin. Tämän kehityksen jatkuminen kestävällä pohjalla tulee olemaan vaikeaa, investointipankki JP Morganin Yhdysvaltoihin erikoistunut ekonomisti Michael Feroli kommentoi Bloombergille.

Hän viittaa muun muassa veronkevennysten vaikutusten laimenemiseen, kaupapsotaan, vahvaan dollariin ja tuleviin koronnostoihin.

Samat asiat nostaa esiin Wilson Centerin vieraileva tutkija, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

–Yhdysvaltojen taloudella menee kovaa ja kaikki haluavat osansa kunniasta. Kasvunäkymätkin ovat hyvät, joskin hidastumista voi odottaa, kun verojen kevennyksen vaikutus hiipuu, kauppasodan uhka elää yhä, korot nousevat ja osaavasta työvoimasta on pulaa, hän toteaa Twitterissä.

Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer muistuttaa yleisestä tilanteestä Yhdysvalloissa.

–Yhdysvaltojen talous on valtavan vahva. Silti maa on jakautuneempi kuin koskaan minun elinaikanani. Tämän vuoksi ihmisten pitäisi olla huolissaan seuraavasta taantumasta, hän tviittaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

US economy extremely robust.



And yet the country is more divided than at any point in my lifetime.



That should make people worried about the downturn.