Analyytikko hehkuttaa Nokian jättisopimusta: ”Valtava voitto”

Nokian tänään julkistama 5G-sopimus on alaa seuraavan analyytikon mukaan erittäin merkittävä yhtiölle.

–Valtava voitto Nokialle 5G:ssä, riippumaton amerikkalaisen analyysitalo Broadbandtrendsin analyytikko Teresa Mastrangelo kommentoi.

Nokia kertoi tiedotteessaan allekirjoittaneensa 3,5 miljardin dollarin arvoisen monivuotisen sopimuksen 5G-verkoista yhdysvaltalaisen teleoperaattorin T-Mobilen kanssa.

–Yksi suurimpia kauppoja, joita Nokia on koskaan tehnyt, matkapuhelinverkkojen markkinoinnin varapääjohtaja Phil Twist kuvailee Reutersin mukaan.

Suomalainen analyysitalo Inderes sanoo, että Nokian loppuvuoden kovat odotukset saivat konkretiaa sopimuksesta T-Mobilen kanssa.

–Yhtiö tosin kertoi jo viime viikolla konferenssipuhelussa, että suuri 5G-sopimus Yhdysvalloista julkaistaan lähipäivinä, Inderes kommentoi.

Myös Nokia itse kertoi maanantaina, että sen vuoden 2018 toisen neljänneksen katsauksessa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksessa esittämät näkymät sisälsivät tänään julkistetun T-Mobilen kanssa tehdyn sopimuksen odotetut vaikutukset täysin, joten yhtiön esittämät näkymät pysyvät ennallaan.

