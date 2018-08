Pääanalyytikko ministerin Finnair-huomiosta: ”Konkreettinen esimerkki valtio-omistajan riskeistä”

Sijoitusasiantuntijat ovat keskustelleet Twitterissä kriittisesti omistajaohjausministeri Mika Lintilän (kesk.) näkemyksestä, että Finnair lentää liian laiskasti Pohjois-Suomeen.

–Kysyntää olisi, mutta Finnair ei halua lentää. Aikooko ministeri kysyä Finnairilta, miksi se ei tartu business-mahdollisuuteen? Vai aikooko omistajaohjausministeri pakottaa Finnairin lentämään kannattamattomasti, professori Vesa Puttonen pohtii.

Inderesin pääanalyytikon Sauli Vilénin mukaan kyseessä on konkreettinen esimerkki valtio-omistajan riskeistä.

–Jos olisi kannattava business-mahdollisuus, olisi tämä korjattu markkinan taholta 99 prosentin varmuudella. Konkreettinen esimerkki valtio-omistajan riskeistä. Näitä ei pidä unohtaa!

Lintilä kertoi aikaisemmin torstaina Uudelle Suomelle Pohjois-Suomen yrittäjien yhteisestä huolesta, joka on Finnairin harvat lennot Helsinki-Vantaalta Ivalon lentokentälle talvisesongin ulkopuolella.

–Täällä pohjoisessa isoin ongelma on saavutettavuus eli Finnairin lennot pohjoiseen. Siitä tuli erittäin kovaa kritiikkiä Utsjoella ja Ivalossa. Se vaikeuttaa matkojen järjestämistä, Saariselän Kakslauttasesta puhelimitse tavoitettu elinkeinoministeri sanoi.

Ministeri on kuullut yrittäjien tarinoita siitä, kuinka paljon esimerkiksi Norjan pohjoisosassa sijaitsevaan Tromssaan lennetään myös kesäisin. Niinpä hän aikoo ottaa pohjoisen-lennot puheeksi valtioenemmistöisen Finnairin kanssa ensi viikon lomansa jälkeen.

–Kyllä siitä pitää Finnairin kanssa keskustelu käydä. Periaatteista ja strategiasta, siitä, miksi kotimaassa ei lennetä kesäaikana, vaikka selvästi kysyntää olisi. Kyllä heillä varmaan syynsä on, mutta itse tietysti toivoisin, että kotimaan lennot turvattaisiin. Ymmärrän, että strategia on rakennettu Kauko-Aasian varaan, mutta kyllä meillä on velvollisuus kotimaan liikenteestä pitää huolta.

Finnairin osakkeen hinta päätyi torstaina 3,9 prosentin laskussa 7,82 euroon.