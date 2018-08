Nobelistin tyly arvio kauppasodasta: ”Silloin Donald Trump on muuttanut maailmaa pysyvästi huonompaan suuntaan”

Talouden nobelisti, Columbian yliopiston professori ja Roosevelt Instituutin pääekonomisti Joseph E. Stiglitz arvioi, että Yhdysvalloilla on suuri riski hävitä kauppasota Kiinaa vastaan.

–Kun maa lähtee sotaan, kauppasotaan tai muuhun sotaan, sen pitäisi olla varma siitä, että sillä on hyvät kenraalit, tarkoin määritellyt kohteet, selkeä strategia ja kansan tuki. Yhdelläkään maalla ei ole niin epäpätevä talouden tiimi kuin Trumpin hallinnolla ja amerikkalaisten enemmistö vastustaa kauppasotaa, hän kirjoittaa Project Syndicate –sivustolla.

Stiglitz ennustaa amerikkalaisten lopunkin tuen katoavan, kun he tajuavat kauppasodan pahimmassa tapauksessa johtavan työpaikkojen vähenemiseen.

–Ei vain Kiinan vastatoimien vuoksi, vaan myös siksi, että korkeammat tullimaksut nostavat amerikkalaisten vientituotteiden hintaa ja tekevät niistä vähemmän kilpailukykyisiä. Tämä kaikki voi johtaa dollarin vahvistumiseen, inflaation vauhdittumiseen ja keskuspankki Fed todennäköisesti nostaa ohjauskorkoja, hän ennakoi.

Stiglitzin mukaan maailma tulee joka tapauksessa muuttumaan kauppasodan vuoksi.

–Tulee enemmän epävarmuutta, vähemmän luottamusta kansainvälisiin lakeihin ja kovempia rajoja. Silloin Trump on muuttanut maailmaa pysyvästi huonompaan suuntaan.

Kiina ilmoitti perjantaina uusista 60 miljardin dollarin tuontitulleista amerikkalaisille tuotteille. Yhdysvaltain uusien tullimaksujen on määrä astua voimaan viimeistään ensi kuussa. Trump on vihjannut asettavansa lopulta kiinalaistuotteille suojatulleja jopa 500 miljardin dollarin tuonnin edestä.

Trump hehkutti tullimaksujen toimivuutta Twitterissä viimeksi nyt viikonloppuna.

–Tullimaksut todella toimivat. Jokainen maa maapallolla haluaa hyötyä USA:sta. Minä sanon, että verottakaa heitä tullimaksuilla. Jos he eivät halua maksaa, tehköön tuotteensa USA:ssa.

Tariffs are working big time. Every country on earth wants to take wealth out of the U.S., always to our detriment. I say, as they come,Tax them. If they don’t want to be taxed, let them make or build the product in the U.S. In either event, it means jobs and great wealth.....