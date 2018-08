Elon Muskin twiitti vetäisi Teslan niin kovaan kurssinousuun, että kaupankäynti keskeytettiin – selitteli työntekijöille kirjeessä

Vuonna 2010 listautuneen Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sekoitti tiistaina markkinoita Twitterissä. Hän ilmoitti harkitsevansa vetävänsä Teslan pois pörssistä.

Tesla oli tiistain puheenaihe Wall Streetillä.

–Harkitsen Teslan muuttamista yksityiseksi 420 dollarissa osakkeelta. Rahoitus on taattu, Musk twiittasi.

Teslan osake ehti olla 7,4 prosentin nousussa Wall Streetilla, ennen kuin kaupankäynti keskeytettiin. Kaupankäynti osakkeella käynnistyi jälleen 15 minuuttia ennen pörssin sulkeutumista, ja yhtiön osake sulkeutui 11 prosentin nousuun ja vajaaseen 380 dollariin.

Musk selitti aikeitaan lähettämällä Teslan työntekijöille viestin, jossa tarkensi ajatuksiaan.

–Haluan luoda ympäristön, jossa Teslalla on paras mahdollisuus menestyä, Musk aloitti viestinsä.

–Julkisena yrityksenä osakkeemme hinta vaihtelee välillä villisti ja tämä voi olla haitallista työntekijöille, joilla on yrityksen osakkeita.

Musk kertoi myös, miten julkisen yrityksen täytyy elää kvartaalitaloudessa, jossa täytyy tehdä parhaimpia päätöksiä kyseisen kvartaalin kannalta, mutta ei ehkä pidemmän ajan päälle.

–Teslan kaltaisella yrityksellä on pidemmän ajan suunnitelma. SpaceX on tästä loistava esimerkki. Se on operatiivisesti parempi, koska se on yksityisomistuksessa.

–Tämä ei tarkoita, että Teslan on pakko olla yksityisessä omistuksessa pitkällä tähtäimellä. Kun yrityksen kasvu on hitaampaa ja ennustettavampaa, voisi olla järkevää palata julkiseen kaupankäyntiin.

Yrityksestä 20 prosenttia omistava Musk sanoo kirjeessään, että ei tarkoita SpaceX:n ja Teslan yhdistämistä, vaan molemmat yritykset olisivat edelleen omia organisaatioitaan. Lopullinen päätös pörssistä vetäytymisestä tapahtuu Muskin mukaan osakkeenomistajien äänestyksellä.