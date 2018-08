Huomio Donald Trumpin tulleista: ”Euroopalla paljon hävittävää - erityisesti Suomi on haavoittuvainen”

Sijoituspalveluyhtiö Front Capitalin toimitusjohtaja Vesa Engdahl varoittaa, että Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kärjistyessä tulleja saattaa nousta lisäämyös EU:n ja USA:n välille.

–Vientivetoisilla Euroopan mailla on tässä paljon hävittävää. Erityisesti Suomen vientirakenne on haavoittuvainen, sillä investointihyödykkeiden osuuson viennistämme suuri. Suomen viennin määrä suhteessa maamme bruttokansantuotteeseen on lähes 40 prosenttia. Maailman kauppajärjestön WTO:n listalla Suomi on maailman 14. haavoittuvaisin maa globaalien arvoketjujen häiriöille. Kiina on sijalla 33. ja Yhdysvallat sijalla 56, Engdahl kommentoi markkinakatsauksessaan.

Engdahl huomauttaa, että USA:n toimet eskaloivat helposti vastatoimia myös muilta mailta kuin Kiinalta.

–Mikäli protektionismi laajenee ja kauppasota päätyy tilanteeseen ”kaikki kaikkia vastaan”, maailmankauppa kärsii varmasti ja riskinä on globaali taantuma. Samalla maailmantalouden joustavuus ja kansainvälinen kilpailu heikkenevät. Sijoittajan ja myös tavallisen yksityisen kuluttajan kannalta tämä on huono uutinen. Tässä mielessä USA on ampumassa myös omaan jalkaansa.

Hän korostaa, että tulleja itsessään voidaan pitäämyyntiveron kaltaisena maksuna, jotka nostavat suoraan tuontituotteiden hintoja. Lisäksi heikentyvä kansainvälinen kilpailu ja kasvava protektionismi uhkaisivat Engdahlin mukaan nostaa hyödykkeiden hintoja.

–Tämä iskisi amerikkalaisten kotitalouksien ostovoimaan, jota kuluttajat eivät varmastikaan katso hyvällä.

Engdahl sanoo, että tällä hetkelläTrumpin hallinnon suunnittelemat tullimaksut kattavat lähemmäs puolet Kiinan tuonnin arvosta ja presidentti on uhannut laajentaa tarpeen vaatiessa tullit koskemaan käytännössäkoko yli 500 miljardin dollarin tuontia Kiinasta.

–Tullimaksujen suorien vaikutusten arviointi yksistään on jo monimutkaista ja epäsuorien vaikutusten käytännössä mahdotonta. Yksi selkeä epäsuora vaikutus on osakemarkkinoiden epävarmuuden kohoaminen ja osakekurssien lasku. Tällä on negatiivinen varallisuusvaikutus kaikille sijoittajille, myös tavallisille kotitalouksille ympäri maailmaa USA:ta myöten, hän kommentoi.

Engdahlin mukaan Kiina voi vastata tulleihin myös muutoin kuin vastatulleilla.

–Yksi mahdollisuus on korkopeli, jolloin Kiina ryhtisi myymään omistamiaan USA:n valtion velkakirjoja. Tämä painaisi dollaria, aiheuttaisi maan lainakorkoihin nousupainetta ja siten lisäisi liittovaltion velanhoitokuluja. Jos korot nousisivat, myös yritysten ja kotitalouksien lainaaminen kallistuisi, mikä todennäköisesti iskisi USA:n talouden kasvuvauhtiin.

Engdahl sanoo, että jos Trump haluaa muuttaa kaupan tasapainoa suhteessa Kiinaan, hänen olisi mieluummin kannattanut hyödyntää USA:n läheisiä Atlantin ylittäviä suhteita ennemminkin kuin hyökätä liittolaisiaan vastaan. Sen sijaan Trumpin tullitariffeja on kohdistettu myös Euroopalle, Kanadalle ja Meksikolle.

–Nyt hän käy kauppasotaa kaikkia vastaan, Engdahl toteaa.

Talouden nobelisti, Columbian yliopiston professori ja Roosevelt Instituutin pääekonomisti Joseph E. Stiglitz arvioi viime viikolla, että Yhdysvalloilla on suuri riski hävitä kauppasota Kiinaa vastaan. Stiglitz ennustaa amerikkalaisten lopunkin tuen katoavan, kun he tajuavat kauppasodan pahimmassa tapauksessa johtavan työpaikkojen vähenemiseen.

Perjantaina Trump antoi valtuudet kaksinkertaistaa turkkilaisella alumiinille asettavat tullit 20 prosenttiin ja teräksen osalta 50 prosenttiin.

Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto huomauttaa, että Donald Trumpin kohteena on nyt Nato-maa.

–USA:ssa halu käyttää pakotteita ja rankaisutulleja jatkuu kovana. Ollaan kohta uusi sanktio per päivä vauhdissa. Trumpin kohteena nyt Nato-maa. Tällä voi olla jo pidempiaikaisia vaikutuksia.

Lue myös:

Asiantuntijat varoittavat: ”Donald Trumpin kohteena nyt Nato-maa - tällä voi olla jo pidempiaikaisia vaikutuksia”

Nobelistin tyly arvio kauppasodasta: ”Silloin Donald Trump on muuttanut maailmaa pysyvästi huonompaan suuntaan”