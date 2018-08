Koko talousjärjestelmä on mullistunut – Bill Gates: ”On useita suuria kysymyksiä, joista tulisi keskustella juuri nyt”

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaneen Bill Gatesin mielestä kansainvälisen talousjärjestelmän valtava muutos on otettava paremmin huomioon. Hän pohtii maailmantaloutta tuoreen kirjan innoittamana blogissaan.

Gatesin mukaan taloustieteen perusolettamukset eivät päde sellaisenaan nykyaikana. Gates avaa näkemyksiään blogissaan julkaisemassa kirja-arvostelussa, jossa hän ruotii Jonathan Haskelin ja Stian Westlaken kirjoittamaa ”Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy” -kirjaa.

Hän ottaa esimerkiksi olettamuksen, jonka mukaan tuotannon kokonaiskustannukset kasvavat, kun tarjontaa lisätään. Hän kuvaa perinteistä autoteollisuutta, jossa 10:s auto kustantaa saman verran kuin 1000:s auto.

–Ensimmäiseen auton valmistus maksaa hieman enemmän, koska sen suunnitteluun ja testaamiseen on käytettävä rahaa. Mutta jokainen auto sen jälkeen vaatii tietyn määrän materiaaleja ja työvoimaa, Gates kirjoittaa.

Sama pätee muihinkin perusteollisuuden aloihin. Aineettomien hyödykkeiden kohdalla tilanne on kuitenkin toinen.

–Ohjelmistot eivät toimi niin. Microsoft voi käyttää paljon rahaa uuden ohjelmiston ensimmäisen yksikön kehittämiseen, mutta sen jälkeen jokaisen yksikön tuottaminen on käytännössä ilmaista. Talouttamme menneisyydessä pyörittäneistä tavaroista poiketen ohjelmisto on aineeton hyödyke. Eikä ohjelmisto ole ainut esimerkki: data, vakuutus, e-kirjat ja jopa elokuvat toimivat samoin tavoin, Gates jatkaa.

Gates siteeraa seuraavaksi Haskelia ja Westlakea, jotka kuvaavat aineettomien hyödykkeiden olevan ”jotain jota et voi koskettaa”. Tämä itsestään selvältä kuulostava määritelmä kätkee sisälleen dynamiikan, joka tekee aineettomia hyödykkeitä tuottavien yrityksien toiminnasta poikkeuksellista.

Gates nostaa kirjasta esille neljä syytä, miksi sijoittaminen aineettomiin hyödykkeisiin sisältää omanlaisiaan riskejä ja kilpailussa huomioon otettavia tekijöitä:

1. Kyseessä on menetetty kustannus, sillä investoinnin epäonnistuessa käteen jää pelkkää ilmaa, eikä menetetyistä tappioista osaa saa takaisin myymällä laitteita tai muuta tuotantopääomaa.

2. Aineettomien hyödykkeiden kanssa toimivien yrityksien toimintaan sisältyy usein ”vuotoja”, joita kilpailijat voivat käyttää hyödykseen. Esimerkiksi Uberin vahvuus on sen kuljettajaverkosto, mutta ei ole tavatonta törmätä Uber-kuskiin, joka ajaa myös Lyftin nimissä.

3. Aineettomat hyödykkeet skaalautuvat helpommin kuin fyysiset tavarat. Ensimmäisen version jälkeen monistaminen on lähes ilmaista.

4. Synergiaedut muiden aineettomien hyödykkeiden ja aineettomien pääomien kanssa ovat todennäköisiä. Haskel ja Westlake käyttävät esimerkkinä iPodia, joka yhdistää Applen MP3-teknologiaa, kiintolevy-designia, suunnittelutaitoja ja levy-yhtiöiden kanssa tehtyjä lisensointisopimuksia.

Gatesin mukaan yksikään edellä mainituista tekijöistä ei ole itsessään negatiivinen tai positiivinen, mutta suuri muutos on joka tapauksessa otettava huomioon.

Ilmassa on useita kysymyksiä

Sekä aineettomiin hyödykkeisiin että perinteiseen aineettomaan pääomaan on kiinnitettävä Gatesin mukaan enemmän huomiota.

Hänen mielestään esimerkiksi Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta saa väärän kuvan talouden tilasta, sillä siihen ei lasketa sijoituksia markkinatutkimukseen, brändäykseen ja koulutukseen, joihin yritykset käyttävät nykyään suuria summia.

Mittaaminen ei ole ainut asia, missä on jääty Gatesin mielestä jälkeen.

–On useita suuria kysymyksiä, joista monien maiden tulisi keskustella juuri nyt. Ovatko tuotemerkki- ja patenttilait liian tiukkoja tai löysiä? Pitäisikö kilpailukäytäntöjä päivittää? Kuinka, jos mitenkään, verotuspolitiikkaa pitäisi muuttaa? Mikä on paras tapa stimuloida taloutta maailmassa, jossa kapitalismi tapahtuu ilman pääomaa? Gates pohtii.

Gatesin Microsoft oli yksi valtavan muutoksen moottoreista, eikä yrityksen alku ollut helppo. Entinen maailman rikkain mies muistelee aikoja, jolloin sijoittajat eivät pystyneet käsittämään, miten aineettomilla hyödykkeillä voisi tehdä rahaa.

–Nykypäivänä tuntuu käsittämättömältä, että kenellekään tarvitsisi avata, miksi ohjelmisto on aito sijoituskohde, mutta paljon on muuttunut 1980-luvusta. On aika, että tapamme ajatella taloudesta muuttuu myös, Gates lopettaa.