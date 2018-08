Elon Muskilta taas uusi käänne: ”Vetäytyminen olisi ollut häiritsevämpää kuin arveltiin”

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoo, että yhtiö pidetään aikaisemmista suunnitelmista huolimatta edelleen pörssissä. Musk itse esitti Teslan vetämistä pois pörssistä vain muutama viikko sitten.

”Uskon, että Teslalle on parempi pysyä julkisesti listattuna yhtiönä. Saamani palautteen mukaan on ilmiselvää, että useimmat Teslan osakkeenomistajat uskovat, että yhtiön on parempi pysyä pörssissä. Tiesin, että pörssistä vetäytyminen olisi ollut haastavaa, mutta on selvää, että se olisi ollut vielä enemmän aikaavievää ja häiritsevämpää, kuin alun perin arveltiin”, Musk kirjoittaa blogissaan Teslan verkkosivuilla.

Teslan hallituksen jäsenet vahvistavat omassa tiedotteessaan olevansa samaa mieltä Muskin kanssa.

”Hallitus ja koko yhtiö keskittyy nyt Teslan operationaalisen menestyksen turvaamiseen”, tiedotteessa sanotaan.

Musk toteaa kuitenkin blogissaan, että Teslan pörssistä vetämiseen on saatavissa tarvittava rahoitus, jos niin päätetään myöhemmin tehdä.

Elon Musk kertoi elokuun alussa Twitterissä aikovansa vetää Teslan pois pörssistä. Hän omistaa 20 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhdysvaltain finanssivalvonta SEC epäilee Muskia kurssimanipulaatiosta, sillä Teslan osake nousi rajusti tviitin jälkeen.

