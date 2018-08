KL: Ex-liigakiekkoilija osti konkurssiin menneen entisen työpaikkansa – ja nyt menee lujaa

Betonielementtejä ympäri Suomen toimittava Porin Elementtitehdas laajensi vuonna 2016 toimintaansa perustamalla toisen tehtaan Poriin. Sen jälkeen yrityksen kasvu on lähtenyt todelliseen lentoon hyvän suhdanteen auttamana, Kauppalehti kertoo.

”Toisen tehtaan avulla pystymme vastaamaan paremmin kasvavaan kysyntään. Markkinatilanteemme on tällä hetkellä mainio”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Virtanen KL:lle.

Virtanen, porilainen entinen liigakiekkoilija, tuli itse tehtaaseen kesätöihin vuonna 1988. Hän osti tehtaan vuonna 1997 silloisen yhtiökumppaninsa kanssa, kun edellinen yrittäjä teki konkurssin.

Vaikka ala ei ollut kannattava, Virtanen ja yhtiökumppani saivat rahoitusta pankeilta ja Finnveralta, koska tehtaalla oli tarjota varmaa työtä välittömästi. Syksyllä 2015 tehtaan omistus siirtyi kokonaan Virtasen perhepiiriin.

Tehtaan liikevaihto oli 9,6 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tälle vuodelle Jaakko Virtanen povaa 11 miljoonan euron liikevaihtoa.

Hän ei tällä hetkellä suunnittele kasvattavansa tuotantoa merkittävästi, koska tehdastuotanto elää markkinan tarpeiden mukaan.

”Kasvamme nyt markkinan mukaan. Kasvu ei ole meille itseisarvo, vaan ensisijainen tavoitteemme on säilyttää sopiva markkina-asema.”

Elementtibisnes on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Virtasen mukaan kilpailu on normaalitilanteessa kovaa, mutta nyt hyvä suhdanne on avittanut myös Porin Elementtitehdasta.

”Tällä hetkellä isot alan toimijat ovat toteuttamassa kapasiteetin lisäystä. Tämä johtaa markkinan kiristymiseen.”

Porin Elementtitehdas toimittaa betoni- ja tiilielementtejä ympäri Suomea. Kerrostalojen lisäksi projektihistoriaan mahtuu myös esimerkiksi sairaaloita ja ortodoksikirkko.