Ensi kertaa Suomessa: Google ostaa kolmen tuulivoimapuiston sähkön – ilman valtion tukea

Hankintasopimus on solmittu kolmen eurooppalaisen uusiutuvan energian toimijan Neoenin, CPC:n ja WPD:n kanssa. Esimerkiksi WPD:llä on toimivia tuulivoimapuistoja Kalajoella ja Pyhäjoella.

Sopimusten myötä Google saa lisää uutta kapasiteettia samalle verkolle, jota Haminan datakeskus käyttää energiankulutukseensa.

Kyseessä on samalla Googlen ensimmäinen sellainen uusiutuvan energian hankinta Euroopassa joka ei saa valtion tukea. Tämä osoittaa, että yhä useammin uusien uusiutuvien energianlähteiden hinta on kilpailukykyinen verrattuna sähköverkon kustannuksiin. Yhteensä Google on allekirjoittanut 14 hankintasopimusta Euroopassa, mikä tarkoittaa lähes 900 MW:n edestä tuuli- ja aurinkovoimaa.

Uusiutuvan energian hankkiminen on osa Googlen sitoutumista kasvattaa toimintaansa kestävällä tavalla. Lisäksi pitkäaikaiset ja kiinteähintaiset sopimukset, jotka vähentävät energian hintojen epävakautta, ovat liiketaloudellisesti järkeviä.

Palvelinkeskusinvestointien tavoin uusiutuvan energian hankinnat luovat myös työpaikkoja ja taloudellisia kerrannaisvaikutuksia alueilla, joilla projekteja kehitetään ja rakennetaan.

Googlen sähkönhankintasopimukset Euroopassa ovat mahdollistaneet tähän mennessä miljardin euron suuruisen investoinnin uusiutuvaan energiaan. Google on tällä hetkellä maailman suurin uusiutuvan energian yritysostaja. Toiminnan kasvaessa Euroopassa myös tarve uusiutuvan energian hankintaan kasvaa.