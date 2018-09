Jorma Ollilaa rajusti ryöpyttänyt Risto Siilasmaa: ”Siihen syyllistymme me kaikki vuorollamme”

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa arvioi Helsingin Sanomissa, että hänen edeltäjänsä Jorma Ollilan Nokiaan luoma pelon ilmapiiri oli yksi syy Nokian kännykkäliiketoiminnan romahtamiseen. Myöhemmin Siilasmaa kuitenkin loiventaa arvosteluaan Twitterissä ja sanoo, että kaikki syyllistyvät huonoon johtamiseen vuorollaan.

”Harmi, että @hsfihalusi rakentaa juttunsa vastoin toiveitani vastakkainasetteluksi. Ei ole olemassa huonoja johtajia, on vain huonoa johtamista ja siihen syyllistymme me kaikki vuorollamme”, hän sanoo.

Kirjani tärkein anti ja 99% sisällöstä on jotain aivan muuta.