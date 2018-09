Rytinä alkoi Euroopan pörsseissä – Syy: Italian populistit pitämässä vaalilupauksensa

Italian budjettipäätös on syössyt osakkeet laskuun koko Euroopassa. Maan roimasti alijäämäinen budjettiesitys alleviivaa populistien vahvaa asemaa.

”Me pidämme tekemämme lupaukset. Eilen he sanoivat sen olevan mahdotonta. Tänään he sanovat, ettei niin voi tehdä. Huomenna he ovat hiljaa. Olen ylpeä siitä työstä, mitä teemme Italian kansan eteen.”

Näin julisti Viiden tähden liikkeen johtaja, varapääministeri Luigi di Maio tänään perjantaina Twitterissä sen jälkeen kun maan hallitus antoi uuden budjettiesityksensä.

Italian 2,4 prosenttia alijäämäiseksi jäävä budjetti on ravistellut maailman osake- ja korkomarkkinoita.

Päivän mittaan syventynyttä alamäkeä johtaa pankkisektori. Euroopan pankkiosakkeita kuvaava Stoxx banks -indeksi on yli neljän prosentin alamäessä. Italian suurin pankki Unicredit on 8,5 prosentin luisussa ja perässä tulevat monet suuret eurooppalaispankit kuten Deutsche Bank (-4,1%), Credit Agricole (-4,8%), Societe Generale (-3,8%), BNP Paribas (-4,1%) ja Santander (-3,8%).

Hermoilu näkyy myös Helsingissä. Nordean osakkeen hinta on 1,2 prosentin ja Sammon osakkeen hinta 2,1 prosentin laskussa.

Milanon pörssi oli noin kello 16.30 Suomen aikaa yli neljän prosentin luisussa. Yleisindeksi FTSEMIB on matkalla pahimpaan laskupäivään yli kahteen vuoteen.

Italian kymmenvuotinen lainakorko on lisäksi noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2014. Korko kävi ylimmillään jo 34 korkopisteen eli yli 0,3 prosenttiyksikön nousussa 3,25 prosentissa iltapäivällä.

Markkinoilla paljon seurattu korkoero Saksan kymmenvuotiseen lainapaperiin kasvoi jo lähelle kolmea prosenttiyksikköä. Saksan lainakorko on painunut jälleen alle puolen prosentin.

Touko-kesäkuun vaihteessa liikkeet maan velkakirjojen koroissa olivat päiväkohtaisesti rajuimpia sitten vuoden 1992. Tuolloin leimahtanut akuutti Italia-pelko tuntuu nyt nousevan uudelleen pintaan.

Budjettialijäämä on vastoin aiempia odotuksia nousemassa 2,4 prosenttiin ensi vuonna käynnistyvällä kolmen vuoden jaksolla. Näin siitäkin huolimatta, että Italian valtiovarainministeriö varoitti aiemmin maan olevan kykenemätön pysäyttämään velkaantumistaan jos alijäämä kohoaa yli kahden prosentin.

Lukema poikkeaa huomattavasti edellisen hallituksen tavoittelemasta alle prosentin budjettialijäämästä ja maan nykyisen talousministeri Giovanni Trian aiemmin esittämästä 1,6 prosentin alijäämästä.

Vaikka alijäämä jää edelleen alle EU:ssa yhdessä sovitun kolmen prosentin rajan, suunnanmuutos on Euroopan velkaisimmalle maalle suuri riski. Saksalaisen Ifo-instituutin mukaan euroalue on vaarassa ajautua nopeasti uuteen velkakriisiin, jos Italian budjettivaje repeää ja velkaantuminen jatkuu.

Italialla on julkista velkaa noin 2 500 miljardia euroa, yli 130 prosenttia vuotuisesta bruttokansantuotteestaan. Italian valtionvelka muodostaa noin neljä prosenttia kaikesta maailman julkisesta velasta.

Uusi budjetti sisältää muun muassa veroleikkauksia, noin kymmenen miljardia euroa maksavan 780 euron kuukausittaisen perustulon sitä tarvitseville sekä lisäpanostuksia infrahankkeisiin.

Koska luottamus maan velanhoitokykyyn on ollut koetuksella muutenkin, populistipuolue Viiden tähden liikkeen ja maahanmuuttovastaisen Legan aikeet lisätä menoja entisestään on saanut sijoittajat pelästymään.

Nyt koetellaan maan ennen kaikkea pankkisektoria, jolla on taseissaan yhä huomattavia määriä järjestelemättömiä luottoja. Tämän lisäksi pankit omistavat suuren määrä maan julkisesta velasta. Näiden velkakirjojen arvo laskee, kun niiden korot jälkimarkkinoilla nousevat, kuten nyt tapahtuu.

Komissio todennäköisesti pyytää Italiaa korjaamaan budjettisuunnitelmaansa tarkastaessaan ne kaikkien jäsenmaiden osalta lokakuussa. Mahdollisuudet taivutella demokraattisesti valittua Italian hallitusta omien toiveidensa taakse ovat kuitenkin rajalliset. Vain sääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä sanktioita ja budjetti on yhä alijäämäsääntöjen mukainen.

EKP:n rahapolitiikan kiristyvä linja lisää painetta. Lainaosto-ohjelma jatkuu nykyisellään syyskuulle, jonka jälkeen brutto-ostot puolittuvat 15 miljardiin euroon alas, kunnes ne päättyvät vuodenvaihteessa kokonaan.

EKP on ainoa taho, jolla on tarpeeksi tulivoimaa rauhoittaa sijoittajia, jos markkinapaine Italian suuntaan alkaisi kasvaa vielä olennaisesti lisää. Yksi vaihtoehto olisi EKP:n OMT-ohjelma, jossa pankki hankkisi Italian lainapapereita jälkimarkkinoilta.

Väliintulo vaatisi kuitenkin sen, että Italia osoittaisi halukkuutta palata ruotuun. Euroopan keskuspankin varapääjohtajan Vítor Constâncio muistutti jo toukokuussa, että EKP väliintulolla on ehtonsa.

Italia ei ole Kreikka. Sen ongelmia ei ole mahdollista padota Italiaan. Ne voivat levitä pahimmillaan nopeastikin muihin Euroopan maihin, ja erityisesti Ranskaan ja Portugaliin, missä pankkien altistus maan velkariskille on Italian jälkeen kaikkein suurin.

”Markkinareaktiot Italiaa kohtaan eivät ole olleet kivoja, ja se on oikein. Italia on nyt törmäyskurssilla Brysselin kanssa, ja Euroopan komissio on epäilemättä hyvin kriittinen tehdyille päätöksille. Lisäksi S&P ja Moody’s laskevat todennäköisesti Italian luottoluokitusta yhdellä pykälällä”, Fidelity Internationalin sijoitusjohtaja Andrea Lanelli kirjoitti perjantaina sijoittajakirjeessään.

Saksalaiskomissaari Günther Oettinger suututti italialaiset toukokuussa toteamalla, että ”markkinat opettavat nyt italialaisille, kuinka äänestää oikein”. Ehkä näin. Samalla on hyvä muistaa, että tällaisesta retoriikasta populistit saavat vain lisää pontta EU-kritiikkiinsä.