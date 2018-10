Italian hallitus natisee – 780 €:n kansalaispalkka ”aloitti kaaoksen”

Italian Viiden tähden liikkeen poliittisen johtajan, työministeri Luigi Di Maion mukaan hallitus tuo kohutun budjettiesityksensä parlamentin alahuoneen budjettikomitean käsittelyyn keskiviikkona.

Suunnitelma saattaa kuitenkin muuttua viime hetkellä, sillä italialaismedia kertoi tiistaina odottamattomista perustavaa laatua olevista erimielisyyksistä hallituspuolueiden Viiden tähden liikkeen ja Legan välillä, kun valtionlainakorkojen nousu alkoi kiristää parlamentaarikkojen hermoja.

”Koko kaaos markkinoilla on saanut alkunsa kansalaispalkasta, josta kukaan ei edes vielä tiedä, millainen se tulee olemaan, Legan parlamenttiryhmän puheenjohtaja Riccardo Molinari totesi tiistaina.

Italialaisarvioiden mukaan lausunto saattaa asettaa koko populistihallituksen yhteistyökyvyn vaakalaudalle. Kansalaispalkka on Viiden tähden liikkeelle äärimmäisen tärkeä, sillä se oli avainasemassa puolueen vaalivoiton taustalla.

Hämmennystä Italiassa aiheuttaa myös se, ettei hallitus ole vielä julkaissut budjettiesityksestään yhtään yksityiskohtaa saati virallista versiota, jota parlamentissa voitaisiin käsitellä.

”Viiden päivän kuluttua parlamentin pitäisi lopullisesti hyväksyä koko budjetti, mutta budjettia ei ole olemassakaan. Sitä ei ole lähetetty parlamentille eikä julkaistu valtiovarainministeriön sivuilla. Vaikuttaako tämä normaalilta?”, oppositiossa istuvan keskustavasemmistolaisen PD-puolueen parlamentin budjettikomitearyhmän puheenjohtaja Luigi Marattin ihmetteli tiistaina iltapäivällä.

Italian suurimman sanomalehden Corriere della Seran mukaan budjettiesityksen olisi pitänyt olla julkaisuvalmis viimeistään viime viikonloppuna, mutta Lega ja Viiden tähden liike eivät ole päässeet sopuun virkamiesten vaatimista menoleikkauksista. Lehden lähteiden mukaan Italian valtion tilintarkastaja Daniele Franco on kieltäytynyt allekirjoittamasta budjettiesitystä, jossa ei ole minkäänlaisia menoleikkauksia.

Sanomalehti Libero Quatidiano ennakoi, että hallitus joutuu vielä äänestämään budjettiesityksestä uudelleen ennen kuin se tuodaan parlamenttiin.

Budjettiesityksestä tiedetään julkisuudessa oikeastaan vain se, että sen mukaan Italian alijäämä seuraaville kolmelle vuodelle on 2,4 prosenttia. Viiden tähden liikkeen ja Legan mukaan esityksessä on mukana 780 euron kansalaispalkka sekä Legan ajama eläkeikän lasku 62 vuoteen, mutta kummastakaan ei ole kerrottu mitään yksityiskohtia. Auki on myös se, joutuuko Italia alijäämäisen budjetin takia nostamaan arvonlisäveroa.

Hollantilaisen ABN Amron tutkimusjohtaja Nick Kounis varoitti tiistaina, ettei 2,4 prosentin alijäämä välttämättä riitä.