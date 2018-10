Karu varoitus Italian pankeille: ”Edessä on siperialainen talvi”

Huoli Italian pankkien tilanteesta on levinnyt sijoitusmarkkinoille, kun Italian populistihallituksen budjettiesitys eri muunnelmineen veti Italian valtionlainojen korot nousuun viime ja tällä viikolla. Tilanteen vakavuutta lisää se, että Euroopan keskuspankki EKP ajaa parhaillaan velkakirjojen osto-ohjelmaansa alas.

”Kuka rahoittaa Italian kasvavan budjettialijäämän vuonna 2019, jos oletamme, että EKP pitää kiinni suunnitelmastaan ja lopettaa velkapapereiden netto-ostot joulukuun lopussa? Vastaus on italialaiset pankit. Italian hallituksen on tehtävä myönnytyksiä myös vuoden 2019 budjettiin välttääkseen umpikujan ja uskommekin, että myönnytyksiä tulee ennemmin tai myöhemmin” Nordean strategi Andreas Steno Larsen ja pääanalyytikko Martin Enlund kirjoittavat markkinakommentissaan sunnuntaina.

Italian populistihallitus veti suunnitelmiaan takaisin jo tällä viikolla. Alkuperäisen esityksen mukaan alijäämä olisi ollut 2,4 prosenttia kolmelle seuraavalle vuodelle. Keskiviikkoaamuna hallituksen avainministerit pitivät kriisikokouksen ja päättivät, että alijäämä on edelleen 2,4 prosenttia ensi vuodelle, mutta supistuu 2,2 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 2,0 prosenttiin vuonna 2021. Keskiviikkoiltana budjettia viilattiin uudelleen: vuoden 2020 alijäämä pudotettiin 2,1 prosenttiin ja vuoden 2021 alijäämä 1,8 prosenttiin.

Nordean Larsenin ja Enlundin mukaan tämä ei kuitenkaan vielä riitä.

”2,4 prosentin alijäämä vuodelle 2019 tuntuu kiveen hakatulta, mutta myös sen suhteen tarvitaan myönnytyksiä, ennen kuin markkinat ja Bryssel koventavat äänenpainojaan. Yhteenottoon ajautuminen olisi itsemurha Italialle. Jos (populistijohtajat) Di Maio ja Salvini eivät muuta kurssiaan, Italialla on edessään siperialainen talvi, kun vuosi 2019 alkaa”, he toteavat toisessa katsauksessaan.

Italian suurimmilla pankeilla UniCreditillä ja Intesa Sanpaololla on jo nyt suuren määrät Italian velkapapereita taseissaan. Niiden jälleenrahoituksen on arvioitu olevan vaarassa, jos Italian korot nousevat edelleen. Reuters kertoi torstaina, että UniCredit on tähän mennessä saanut kerättyä markkinoilta vain kolmanneksen tänä vuonna tarvitsemastaan rahoituksesta.

”Jos valtionlainojen korot jatkavat nousuaan, ennemmin tai myöhemmin joudumme nostamaan lainakorkoja”, nimettömänä pysyttelevä italialainen pankinjohtaja kommentoi Reutersille.

Nordean Larsen ja Enlund arvioivat Italian kestävän 10-vuotisen lainan koron nousun 3,8 prosenttiin. Perjantaina korko oli 3,4 prosentissa.

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi varoitti italialaisia poikkeuksellisen suoraan keskiviikkona. tapasi Italian presidentin Sergio Mattarellan salaa Roomassa keskiviikkoaamuna ja varoitti populistihallituksen alkuperäisten suunnitelmien riskeistä.

”EKP:n pääjohtaja halusi henkilökohtaisesti tuoda esiin, mitä tapahtuu, jos Italian korot nousevat pilviin. Hän varoitti myös siitä, että hallitus aliarvioi pahasti korkojen nousun merkitystä”, La Stampan lähteet kertovat.

Draghi muistutti Mattarellaa myös siitä, että EKP ajaa velkakirjojen osto-ohjelmaansa parhaillaan alas. Tämä on Draghilta vahva viesti siitä, että Italian on turha odottaa EKP:ta apuun. Lue myös: Salainen tapaaminen Roomassa - Tästä syystä Italian populistit antoivat periksi

Italian Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja, työministeri Luigi Di Maio totesi sunnuntaina edelleen, että vuoden 2019 budjettialijäämä on ja pysyy 2,4 prosentissa.

”Meillä ei ole mitään suunnitelma B:tä. Ainoa tapa rauhoittaa markkinat olisi se, että että tämä hallitus luovuttaisi. Kysykää, haluavatko italialaiset sitä”, hän sanoi Corriere della Seran haastattelussa.

