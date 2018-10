Näkökulma: Li Andersson päästi suustaan höttöä Suomen hävittäjistä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toi torstaina julki räväköitä näkemyksiään Suomen tulevan hävittäjähankinnan mitoituksesta ja miljardeista.

”…kokonaisarvo tulee olemaan kymmeniä miljardeja euroja. Tietenkin koko maata pitää pystyä puolustamaan, mutta ilmavoimia ei pidä mitoittaa sen mukaan, että Suomi ryhtyisi hyökkäyssotaan tai johonkin vastaavaan, Andersson sanoi Hufvudstadsbladetissa, jota Uusi Suomi eilen siteerasi.

Koko puolustushallinto lähtee siitä, että Suomeen hankitaan 64 monitoimihävittäjää korvaamaan nykyiset Hornetit, minkä määrän Andersson kyseenalaistaa. Tarjouskilpailu on täydessä käynnissä viiden eri valmistajan kanssa ja päätös pitäisi syntyä ensi vaalikaudella vuoden 2021 loppuun mennessä.

Puheenjohtaja Anderssonin puheet ”hyökkäyssodasta” voi jättää omaan arvoonsa, mutta ”kymmenet miljardit” on syytä ottaa tarkempaan syyniin.

Kävin aiheesta keskustelua vasemmistojohtajan kanssa eilen Twitterissä ja soitin sitten puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtajalle Lauri Puraselle, joka vastaa HX-hankkeeksi nimetystä hävittäjähankinnasta.

Muun muassa tässä suurempi arvio. Tarkkoja lukuja ei kenelläkään vielä.https://t.co/NppYykMrKV — Li Andersson (@liandersson) October 11, 2018

Paras tieto on @DefenceFinland’issa. Minulle on kerrottu, että uusien hävittäjien vuosittaiset kustannukset eivät saisi nousta nyk. Hornetien vuosikuluista. Silloin #HXhanke-hinnaksi tulisi elinkaarikustannusten kanssa 7-10 mrd hankintaan + n. 200 milj/v: https://t.co/3BvYoJAQxG — Markku Huusko (@markkuhuusko) October 11, 2018

Andersson vetosi Twitterissä kymmenistä miljardeista puhuessaan esimerkiksi Yleisradion vuonna 2015 tekemään juttuun, jonka mukaan ”uudet hävittäjät saattavat elinkaarensa aikana maksaa 20–30 miljardia euroa hankintahinnan päälle”.

On itsestään selvää, että hävittäjien käyttö, huolto ja päivittäminen maksavat 30 vuoden käytön aikana miljarditolkulla 7–10 hankintahinnan päälle. Mutta kuinka paljon?

Puolustushallinnossa lähdetään siitä, että puolustusbudjetti ei kasva nykyisestä noin 2,4 miljardista eurosta kuin ehkä inflaation verran. Hornetien osuus puolustusbudjetista on noin kymmenesosa, eli runsaat 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Tulevan monitoimihävittäjän elinkaarikustannuksia laskettaessa simppelein malli on kertoa runsaat 200 miljoonaa 30:llä ja päätyä noin 6–7 miljardiin euroon. Sillä matematiikalla ei ylletä vanhan Yle-jutun tai Anderssonin ”kymmeniin miljardeihin”, vaan jonnekin 15 miljardin maastoon 7–10 miljardin euron hankintahinnan kanssa.

Näin yksinkertaista matematiikka ei kuitenkaan aivan ole. Kenraalimajuri evp. Lauri Puranen muistuttaa, että inflaatio pitää ottaa huomioon ja myös se, että uudet hävittäjät voivat korvata joitain muiden puolustushaarojen suorituskykyjä.

”Rahan arvohan muuttuu 30 vuodessa. Lähtökohta on, että tunnemme Hornetin kustannukset erittäin hyvin. Meillä on tarkka matriisi, mitä olemme kysyneet tarjouspyynnössä, ja meille pitää pystyä kysymyksiin vastaamaan. Kustannukset pitää pystyä sisällyttämään normaaliin puolustusbudjettiin”, Puranen sanoo Uudelle Suomelle.

Kaikki uusien hävittäjien käyttökulut pitää mahtua siis noin 200 miljoonaan vuodessa?

”Tällä hetkellä se on noin kymmenen prosenttia puolustusbudjetista. Toki, jos uudet hävittäjät korvaavat jotain muuta suorituskykyä, josta voidaan luopua, meillä on varaa puolustusbudjetin sisällä katsoa asiaa. Lähtökohta on, että pitää mahtua puolustusbudjettiin, eikä se saa aiheuttaa sitä, että maa- ja merivoimat joutuu kärsimään”, Puranen vastaa.

Eli, hävittäjien vuosikulut ovat jatkossa pelkästään hintatason nousun vuoksi enemmän kuin parisataa miljoonaa euroa. Inflaatiota reippaampi nousu edellyttäisi sitä, että muualla puolustuksessa päästään kustannussäästöihin.

Eli, inflaation kanssa ja uusien monitoimihävittäjien mahdollisen suorituskykylisän kanssa kokonaiskustannus elinkaaren aikana voi nousta pitkälle yli 15 miljardin euron. ”Kymmeniä miljardeja” voi kuitenkin katsoa pitävän sisällään poliittista tarkoituksenmukaisuutta vasemmistopoliitikon suusta.

Eikä 30 vuodeksi eteenpäin katsova spekulatiivinen luku ole välttämättä myöskään se kaikkein oleellisin tapa tarkastella asiaa, kun ostamisen tarve on hyvin ilmeinen.

Vai kuinka moni omakotitalon ostaja miettii hankintahinnan lisäksi sitä kokonaissummaa, jonka talo maksaa lämmityksineen, sähköineen, veroineen, vakuutuksineen ja korjauksineen tulevan 30 vuoden aikana? Jos vaikka miettii, siitä voi tulla vain huono mieli, koska luku tuntuu pelottavalta ja sen tarkempi ennustaminenkin on täysin mahdotonta.