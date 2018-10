Italialla edessään totuuden hetki maanantaina: ”Tartuntariskeihin ei ole varaa”

Euroopan komissio aloittaa Italian populistihallituksen budjettiesityksen käsittelyn maanantaina. Sveitsiläisen varainhoitoyhtiö Pictet’n ekonomisti Nadia Gharbi ennakoi, ettei Italian hallitus tule antamaan periksi, vaikka komission odotetaan vaativan vähintään viilauksia alijäämäiseen budjettiesitykseen. Budjettiesityksen kiistanalaisin kohta liittyy ensi vuoteen, jolle populistihallitus on budjetoinut 2,4 prosentin alijäämän.

”Tilanne on vaikea. Italian hallituksella ei ole mitään hävittävää, jos se päättää valita riitelyn komission kanssa. Italian hallituksella ei myöskään ole mitään syytä antaa periksi tällä hetkellä”, hän kommentoi katsauksessaan.

Gharbi odottaa, että markkinoiden rajut reaktiot ja Italian luottoluokitusten laskun uhka saavat lopulta populistihallituksen taipumaan.

”Vaikka hallitus ei anna markkinoiden reaktiolle paljon painoarvoa, äänestäjät kyllä huomaavat, jos Italian talous alkaa nikotella.”

Roomalaisen LUISS-yliopiston yritystalouden professori Raffale Oriani arvioi, että kun tavallisten italialaisen tietämys markkinatilanteesta kasvaa, se vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä hallituksesta.

”Korkoerosta on tullut arkikieltä. Monikaan ei tiedä tarkkaan, mistä korkoerossa on kysymys, mutta he tietävät, että kun siitä aletaan puhua, se tarkoittaa sitä, että jokin on menossa pieleen Italian kannalta”, Oriani kommentoi Financial Timesille.

Niin Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki kuin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:kin ovat varoittaneet Italiaa nyt jo useaan otteeseen.

Viimeksi perjantaina komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker muistutti Italiaa sen sitoutumisesta EU:n budjettisääntöihin. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi puolestaan kehotti lauantaina Italiaa keräämään puskureita seuraavan taantuman varalle.

Euroopan investointipankin varapääjohtajan Alexander Stubbin mukaan Italian tapauksesta tekee erityisen sen talouden koko.

”Puhutaan niin sanotusta tartuntariskistä. Ongelma Italian kohdalla on se, että sen talous on niin suuri, ettei tartuntariskeihin ole varaa. Suurin riski on Italian pankkisektori, jonka omistuksesta 17 prosenttia on valtionlainoja”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Stubb odottaa komission puuttuvan Italian hallituksen talouspolitiikkaan.

”Euroopan unionin näkökulmasta olisi kaikkein tärkeintä, ettei tehdä itseaiheutettuja pörssiliikahduksia, eli esimerkiksi rikota kasvu- ja vakaussopimusta. Olen ihan varma, että tähän tulee komissio seuraavien viikkojen aikana puuttumaan.”

Italian 10-vuotisen valtionlainan korko oli perjantaina 3,6 prosenttia. Riskirajana pidetään 3,8 prosenttia. Korkoero Saksaan oli perjantaina 307 pistettä.

Italialla on edessään toinen vakava paikka tämän kuun lopulla, jolloin sen luottoluokituksia päivitetään. Italian luottoluokituksen odotetaan yleisesti laskevan yhdellä pykälällä, jolloin se olisi yhden pudotukset päässä roskalainaluokasta. Standard & Poor’s päivittää luokituksensa 26. lokakuuta ja Moody’s 31. lokakuuta.

