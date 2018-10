Juha Sipilä: Brexit-neuvotteluissa uusi takaraja – ”Tyypillistä loppuvedätystä”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan Eurooppa-neuvosto tulee tänään keskiviikkona antamaan lisäaikaa Britannian EU-eron neuvotteluille. Sipilän mukaan neuvotteluaikaa on vielä, mutta marraskuussa häämöttää takaraja, jotta ero saadaan hoidettu hallitusti.

EU:n jäsenmaiden päämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto saa tänään unionin pääneuvottelijan Michel Barnierin tilannekatsauksen brexit-neuvotteluiden tilasta. Pääministeri Sipilä edustaa Suomea kokouksessa, jossa ”Suomen tavoitteena on edelleen saada aikaan toimiva erosopimus, joka varmistaa UK:n hallitun EU-eron”.

Sipilän mukaan sopimuksen syntyminen oli lähellä jo viikonloppuna, mutta Britannia halusi lisäaikaa. Tämä ei pääministerin mukaan ole dramaattista.

”Meillä on vielä aikaa”, Sipilä kuvasi tilannetta.

Eurooppa-neuvosto on sopinut erosopimuksen hyväksymiselle varapäivän marraskuun puoliväliin. Se on Sipilän mukaan takaraja: jos sopimusta ei silloin synny, ”sitten tulee ongelmia aikataulussa”. Britannian on määrä irtautua EU:sta 29. maaliskuuta 2019, ja sekä Britannian että EU:n parlamentit tarvitsevat Sipilän mukaan noin kolme kuukautta aikaa sopimuksen käsittelyyn.

”Britannian puolella on kova paine saada tämä valmiiksi”, Sipilä sanoi viitaten muun muassa finanssisektorin ja autoteollisuuden hermoiluun.

Sipilän mukaan neuvotteluita hiertää vielä muun muassa Irlannin-kysymys eli rajan toimintaperiaatteiden määrittely. Sipilä kuitenkin uskoo erosopimuksen syntyyn ja niin sanottuun hallittuun brexitiin. Hänen mukaansa sopimuksettoman brexitin vaihtoehtoa ei nyt mietitä. Sopimukseton tila vaikuttaisi Suomeenkin, sillä sekä Suomen kansalaisten asema Britanniassa että brittien asema Suomessa jäisi tällöin epävarmaksi.

”Teemme kaikkemme, että sopimus syntyy. Luulen, että tässä on aika paljon sellaista tyypillistä loppuvedätystä, mikä kuuluu kaikkien sopimusneuvotteluiden loppuvaiheisiin”, hän kuvasi.