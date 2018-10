Suomalaisasiantuntijat: ”Italia testaa koko euroalueen vakautta – Suomessa syytä seurata vääntöä”

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi, että tällä hetkellä sijoitusmarkkinoilla uskotaan Italian populistihallituksen lupauksia eurossa pysymisestä. Hän linjaa samalla, että Suomessa on syytä seurata vääntöä Italian budjetista tarkkaan. Nordean päästrategi Jan von Gerich puolestaan huomauttaa, että markkinoita testaillessaan Italian hallitus testailee myös koko euroalueen vakautta.

”Tällä hetkellä markkinat uskovat Italian lupausta, että ero EU:sta ja eurosta ei ole agendalla. Italian korkojen nousu ei ole tarttunut muihin maihin. Näin ei olisi, jos euron olemassaololla spekuloitaisiin. Vääntö koskee sääntöjen pitävyyttä”, Murto kommentoi Twitterissä sunnuntaina.

Hän käsittelee samaa aihetta kolumnissaan Kalevassa, jossa toteaa, että Suomessa on pitkään nojattu ajatukseen, että euro voi toimia, jos yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan.

”Suomessa on syytä seurata Italian bud­jet­ti­vään­töä. Usko sääntöjen pysyvyyteen on jossain määrin yllättävää, koska ne ovat historiassa rikottu niin näyttävästi ja toistuvasti. Ilmeinen riski on, että historia toistaa itseään. Italian hallituksella on vahva poliittinen mandaatti haastaa vakaus- ja kasvusopimuksen tulkintaa. Komissio on kautensa loppupuolella ja Euroopan parlamenttivaalit ovat lähestymässä”, Murto kirjoittaa.

Hän pitää todennäköisimpänä ratkaisuna jonkinasteista kompromissia, jolla vältetään isojen sakkojen antaminen Italialle.

”Tämä vaatisi vielä Italian hallitukselta perääntymistä joistain vaalilupauksistaan. Olisi yllätys, jos tämä ei tapahtuisi ilman näyttävää poliittista draamaa. Etenkin Legalla ei ole poliittisesti mitään hävittävää. Italialaiset äänestäjät ovat toistaiseksi palkinneet EU:ta haastavista linjauksista.”

”Riskit tilanteen uudelle kärjistymiselle ovat suuret”

Nordean päästrategi Jan von Gerich huomauttaa, että markkinapaine on jo laittanut Italian populistihallitusta kuriin.

”Vaikka puheet ovat kovia, todellisuudessa hallituksen linja on maltillistunut joka kerta, kun Italian valtionlainakorkojen nousu on kiihtynyt. Euroeropuheet hävisivät nopeasti markkinoiden ajauduttua kriisiin toukokuun lopussa, mutta retoriikka budjettivajeen kasvattamisesta lisääntyi tilanteen rauhoituttua. Kesän loppua kohden realismi iski jälleen, ja korkojen nousu pakotti hallituksen lieventämään suunnitelmiaan julkisten menojen kasvusta. Hallitus tuntuukin jatkuvasti testailevan, kuinka suuren osan vaalilupauksistaan se voi toteuttaa menettämättä markkinoiden luottamusta”, hän kirjoittaa blogissaan.

Hän toteaa samalla, että suunnitelmat ensi vuoden budjetista eivät vielä romuta Italian velkakestävyyslaskelmia.

”Omat velkakestävyysanalyysimme osoittavat, että jos hallituksen tavoitteet julkiselle taloudelle toteutuvat, velka on kestävä niin kauan kuin velan keskimäärinen korko ei nouse selvästi yli 4%:n päälle. Tällä hetkellä Italian 10-vuotinen korko on n. 3.5%, velan keskimääräistä juoksuaikaa kuvaava 7-vuotinen korko on n. 3.25%. ”

Myös von Gerich arvioi, että komissio on melko hampaaton Italian kurinpitotoimissa.

”Teoriassa keinoja toki olisi, mutta käytännössä oikeita kurinpitotoimia, kuten sakkoja, ei nähdä. Komissiokin on kovasti huolissaan siitä, että Italian rankaiseminen varsinkin ensi vuoden europarlamenttivaalien alla vain kasvattaisi populistien kannatusta ja vähentäisi EU:n suosiota Italiassa”, hän kommentoi.

Von Gerich uskoo, että populistihallitus puskee myös jatkossa läpi omaa politiikkansa kaikin voimin.

”On hyvä muistaa, että erimielisyydet EU:n kanssa eivät rajoitu vain julkisen talouden hoitoon, vaan näkemyserot ovat suuret myös esimerkiksi suhtautumisessa Venäjään tai pakolaiskriisin hoitoon. Riskit tilanteen uudelle kärjistymiselle ovat siis suuret. Markkinoita testaillessaan Italian hallitus testailee myös koko euroalueen vakautta.”

Italian populistipuolueita eli Viiden tähden liikettä ja La Legaa edustavat varapääministeri Luigi Di Maio ja Matteo Salvini ilmoittivat myöhään lauantaina, ettei hallituksella ole aikomusta muutta ensi vuodelle asettamaansa tavoitetta 2,4 prosentin budjettialijäämästä. Italiassa liikkui lauantaina huhuja, joiden mukaan alijaamätavoite pudotettaisiin tasan kahteen prosenttiin Moody’sin reaktion ja Euroopan komissiosta torstaina tulleen tiukkasävyisen kirjeen vuoksi. Komissio varoitti Italiaa EU:n budjettisääntöjen rikkomisesta. Italian hallituksen on määrä vastata komissiolle maanantaina.

Luottoluokittaja Moody’s pudotti perjantaina Italian luottoluokituksen tasolle ”Baa3”, eli yhden pykälän päähän roskalainaluokasta.

