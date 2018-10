Kd: Ay-jäsenmaksujen verotukeen mullistus – ”Jäänne menneiltä ajoilta”

Kristillisdemokraatit esittää vaihtoehtobudjetissaan lukuisia lisäpanostuksia koulutukseen ja lapsiperheiden asemaan. Puolue tukisi nykyistä enemmän myös ikäihmisiä.

Kd painottaa erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemaa.

”Esitämme tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille”, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah sanoi tänään tiedotteessa.

Lisäksi uutena asiana kd tukisi kasvisruokailua kaikkien tuoreiden kasvisten alennetulla 10 prosentin arvonlisäverokannalla sekä terveys- että ilmastosyistä.

Menopuolella kd:n vaihtoehtobudjetin suurimmat erät ovat verotuksen lapsivähennyksen jatkaminen (64 miljoonaa euroa), kansaneläkkeen indeksileikkausten ja -jäädytysten korvaaminen (60 miljoonaa), hevi-tuotteiden alempi arvonlisäverokanta (50 miljoonaa) sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen (50 miljoonaa).

Panostuksia on budjetissa paljon mutta kd esittää myös toimia, joilla ne rahoitettaisiin. Keskeinen ehdotus on merkittävä muutos ay-jäsenmaksuihin. Kd on esittänyt vastaavaa aiemminkin. Nyt puolue linjaa asian selvästi näin:

”Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on jäänne menneiltä ajoilta. Esitämme verovähennysoikeuden puolittamista työntekijäjärjestöjen osalta. Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luovuttaisiin samalla kokonaan”, vaihtoehtobudjetissa sanotaan.

Kd laskee, että työntekijäjärjestöjen verovähennyksen puolittamisella valtio saisi lisää tuloja 102,5 miljoonan euron edestä. Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistaminen toisi valtiolle 25 miljoonaa euroa tuloja.

Kd esittää lisäksi uudemman kerran sokeriveroa, jolla valtio saisi puolueen laskelmien mukaan peräti 250 miljoonan euron tulot. Uutena asiana kd esittää myös energiajuomien lisäverotusta, josta puolueen mukaan valtio saisi tuloja viisi miljoonaa euroa.

Kd myös kiristäisi alkoholiveroa ja laskee, että tämä toimenpide toisi valtiolle 70 miljoonan euron potin.

”Asumistukimenot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Lisääntyneet asumistuet nostavat yleistä vuokratasoa, mikä nostaa asumismenoja myös niille, jotka eivät saa asumistukea. Palauttamalla asumistukiin omaisuusrajat ja opiskelijoiden asumistuen erilliset säännöt, saadaan aikaan merkittävät säästöt ja hillitään asumiskustannusten nousua”, vaihtoehtobudjetissa todetaan.

Puolue laskee, että näillä toimilla valtio saa tuloja yhteensä 300 miljoonan edestä.

