Tunnetut taloustieteilijät varoittavat täysin uudesta Italia-riskistä: ”Todellinen uhka seuraavina vuosina”

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen pääekonomisti Olivier Blanchard ja saksalainen ekonomisti Jeromin Zettelmeyer eivät pidä Italian populistihallituksen yhteenottoa Euroopan komission kanssa kovin merkittävänä uhkana. He eivät myöskään kuvaile Italian valtionvelan paisumista kovin huolestuttavaksi. Sen sijaan Blanchard ja Zettelmeyer sanovat olevansa huolissaan Italian talouskasvusta lähivuosina.

”Jos korkoero Saksaan pysyy leveänä seuraavina kuukausina, seuraava haaste on jo odottamassa: talouskasvun hidastumisen osoittautuminen todeksi. Kasvun hidastumisen siemenet on kylvetty jo tämän vuoden budjettiesitykseen. Tämä on todellinen uhka Italialle seuraavien kahden vuoden aikana, ei yhteenotto Euroopan komission kanssa”, he kirjoittavat Peterson-instituutin nettisivuilla julkaistussa katsauksessaan.

Samaan asiaan kiinnittävät huomiota varainhoitoyhtiö Fidelityn tutkimusjohtaja Andrea Iannelli ja salkunhoitaja Alberto Chiandetti.

”Vaikutus Italian reaalitalouteen on toistaiseksi ollut minimaalinen. Jos korkoero pysyy ennallaan tai kasvaa, odotamme myös korkojen kääntyvän nousuun Italiassa. Tiukemmat lainaehdot vaikuttavat lopulta myös kotimaiseen kysyntään, mikä tuo lisää haasteita hallituksen odotuksille alijäämästä ja talouskasvusta”, he totevat markkinakommentissaan.

Luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) pudotti perjantai-iltana odotetusti Italian luottoluokitusnäkymät negatiivisiksi, mutta piti luottoluokituksen vielä ennallaan tasolla ”BBB”. Myös S&P kiinnittää huomiota kasvunäkymiin.

”Mielestämme Italian hallituksen talouspoliittiset linjat heikentävät talouskasvun edellytyksiä. Arvioimme hallituksen suunnittelemien elvytystoimien jäävän lyhytaikaisiksi etenkin siksi, ettei niiden tueksi ole suunnitteilla rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi näyttää siltä, että hallituksen toimet saattavat pysäyttää Italian talouden asteittaisen toipumisen”, luottoluokittaja sanoo raportissaan.

Myös S&P varoittaa korkojen noususta ja sen vaikutuksista reaalitalouteen. S&P ennustaa Italian talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kasvun odotetaan hidastuvan tasan prosenttiin ja seuraavana vuonna 0,9 prosenttiin. Viime vuonna Italian bkt kasvoi 1,6 prosenttia.

Italian hallitus puolestaan ennustaa ensi vuodelle 1,5 prosentin kasvua. Ennuste on yleisesti tyrmätty epärealistisena.

Euroopan komissio pyysi viikolla virallisesti Italian hallitusta korjaamaan budjettiesitystään. Kyseessä on ensimmäinen kerta EU:n historiassa, kun komissio pyytää korjausta kansalliseen budjettiin. Italian populistipuolueita eli Viiden tähden liikettä ja La Legaa edustavat varapääministeri Luigi Di Maio ja Matteo Salvini ovat vastanneet komissiolle epävirallisesti, ettei budjettiesitystä aiota muuttaa.

”Emme peräännyt edes puolta millimetriä”, Salvini totesi viimeksi perjantaina Italian yleisradioyhtiölle RAI:lle. Fidelity odottaa populistien jatkavan samalla linjalla niin kauan, kuin niiden kannatuksessa ei tapahdu muutoksia.

”Saamme nähdä lisää yhteenottoja, kovia otsikoita ja heiluntaa markkinoilla seuraavina kuukausina”, Andrea Iannelli ja Alberto Chiandetti sanovat.

Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi varoitti torstaina Italian ja Saksan korkoeron vaikutuksista Italian pankkeihin. Italian pankeilla on maan valtionlainoja taseissaan 375 miljardin euron arvosta. Reutersin mukaan Euroopan komissio on ottanut Italian pankit erityiseen seurantaan.

