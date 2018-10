Arvostetulta ekonomistilta hyytävä varoitus: ”Italia on ajamassa suoraan päin seinää”

Tunnettu italialainen ekonomisti, ranskalaispankki Société Genéralen hallituksen puheenjohtaja ja Harvardin yliopiston vieraileva tutkija Lorenzo Bini Smaghi varoittaa Italian hallitusta maan tilanteesta.

”Italia on ajamassa suoraan päin seinää. Alijäämän kasvu kolmeen prosenttiin tarkoittaa taantuman riskiä”, hän arvioi kotimaansa tilannetta La Stampa –lehden haastattelussa.

Italian populistihallitus on budjetoinut seuraaville kolmelle vuodelle 2,4-2 prosentin alijäämän. Bini Smaghi sekä useat muut ekonomistit ovat kuitenkin arvioineet, ettei tämä riitä, jos hallitus aikoi pitää kiinni lupaamastaan 780 euron kuukausittaisesta kansalaispalkasta.

Euroopan keskuspankin EKP:n johtokunnassa vuoden 2011 loppuun istunut Bini Smaghin mukaan tilanne on nyt kovasti samankaltainen kuin vuonna 2011, jolloin Italia ajautui syöksykierteeseen. Silloin pääministeri Silvio Berlusconi pakotettiin eroamaan ja tilalle tullut Mario Montin johtama virkamieshallitus teki monia tavallisille italialaisille kipeitä päätöksiä, kuten kiinteistöveron korotuksia ja eläkeikän noston.

”Vuosi 2011 on toistumassa. Silloinkin talouden jäätyminen alkoi korkoeron kasvulla. Maan johto ei ole ymmärtänyt tätä.”

Italian ja Saksan 10-vuotisten valtionlainojen korkoero on yli kaksinkertaistunut maaliskuusta. Perjantaina korkoero oli 309 korkopisteessä.

Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria varoitti lauantaina korkoeron vaikutuksesta italialaisiin pankkeihin. Italian pankeilla on maan valtionlainoja taseissaan 375 miljardin euron arvosta. Trian ulostuloa voi pitää todella poikkeuksellisena, sillä hän arvostelee myös omaa toimintaansa arvostelleensa hallitusta.

”Korkoero tällä tasolla on vahingollinen, kukaan ei voi sanoa muuta. Suuri kysymys on, mitä me aiomme tehdä pienentääksemme sitä”, hän sanoi puheessaan Firenzessä, muttei vastannut kysymykseensä.

Tria korosti, että Italian pankkien tilanne on tällä hetkellä vakaa.

”Melkein kaikki niistä selviävät stressitesteistä. Tällä hetkellä ei ole vaaraa. Mutta jos pankit joutuvat vaikeuksiin, hallitus tukee niitä.”

Trian lausunto on täysin vastakkainen Viiden tähden liikkeen poliittisen johtajan, työministeri Luigi Di Maion näkemyksen kanssa. Viiden tähden liike vastustaa jyrkästi pankkien tukemista ja pääomittamista valtion varoista.

Italian pankkien tilanteesta varoitti torstaina myös Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi. Hän tyrmäsi myös ajatukset siitä, että EKP ojentaisi Italialle auttavan käden.

”EKP:n tehtävä on huolehtia hintavakaudesta, ei alijäämien hoitaminen”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan.

La Stampan lähteiden mukaan Italian populistihallitus valmistelee kaikessa hiljaisuudessa kuitenkin vaihtoehtoista budjettia. Julkisuudessa lausunnot ovat kuitenkin vielä kovia.

”Emme peräännyt edes puolta millimetriä”, Salvini totesi viimeksi perjantaina Italian yleisradioyhtiölle RAI:lle.

