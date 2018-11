MOT:ssä uutta tietoa Nuorisosäätiön Viron-puhalluksesta – ”Lähes 90 prosenttia rahoista katosi muiden taskuihin”

Nuorisosäätiön nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Pihlman kertoo tänään esitettävässä Ylen MOT-ohjelmassa, että säätiön varallisuutta on kadonnut viime vuosien aikana 45 miljoonaa euroa.

Kesästä 2018 lähtien Nuorisosäätiön toimitusjohtajana on toiminut Pihlman ja hallituksen puheenjohtajana Jari Laine. Poliisi on tutkinut viime syksystä alkaen Nuorisosäätiön entisen johdon toimia.

Jo aiemmin julkisuudessa on nostettu esille Nuorisosäätiön toimet Virossa. MOT kertoo, että vuodesta 2015 alkaen ”Nuorisosäätiö on tehnyt Tallinnassa kiinteistö- ja tonttikauppoja, joissa on kadonnut kymmenen tai jopa viisitoista miljoonaa euroa”.

Ohjelman mukaan Nuorisosäätiön historian suurin taloussotku liittyy hankkeeseen, josta vastasivat suomalainen liikemies Arto Autio ja hänen virolainen yhtiökumppaninsa. MOT kutsuu sotkua ”Piritan tonttikaupan puhallukseksi”.

MOT:n mukaan Nuorisosäätiö ensin lainasi Aution yhtiölle 12 miljoonaa euroa asuntotonttia varten, mutta päätyi lisäksi ostamaan Aution yhtiön viidellä miljoonalla. Tontille puolestaan löytyi ostaja Puolasta, mutta Nuorisosäätiö sai tonttikaupasta lopulta vain 1,6 miljoonaa euroa. ”Lähes 90 prosenttia rahoista siis katosi muiden taskuihin”, MOT toteaa.

Nuorisosäätiön nykyjohto lähetti tänään medialle tiedotteen illan ohjelmasta viestintätoimiston kautta. Siinä korostetaan, että Pihlman ja Laine ovat setvineet säätiön edellisen johdon tekemisiä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja purkaneet säätiön siteitä poliittisiin puolueisiin.

Ylen MOT:n tuottaja Marko Hietikko kertoo Uudelle Suomelle, ettei Yle ollut etukäteen tietoinen siitä, että Nuorisosäätiö lähestyy mediaa tiedotteella. Hietikon mukaan aiemminkin on joissain tapauksissa ollut niin, että haastateltava on halunnut kertoa myös itse tulevaan ohjelmaan liittyvistä asioista julkisuudessa.

Nuorisosäätiön perustivat keskustanuoret 1960-luvulla. Säätiöön liittyvät kohut alkoivat vuonna 2009 vaalirahajupakan yhteydessä. Lopulta käräjäoikeus totesi, että Nuorisosäätiö oli antanut sääntöjensä vastaisesti vaalitukea vuosina 1998–2009. Käräjäoikeus langetti tuomioita usealle henkilölle. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen sai vuonna 2013 ehdollisen tuomion luottamusaseman väärinkäytöstä. Myös säätiön asiamies ja hallituksen jäsen Jorma Heikkinen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen.

LUE MYÖS:

Nuorisosäätiön sotku: Kansanedustajat väläyttävät tiukkaa sääntöä ARA-lainoihin

Nuorisosäätiön toimitusjohtaja: Sotkujen selvittämien voi kestää jopa vuosia

ARA:n jyräämäksi joutuneen Nuorisosäätiön johto on täysin sekaisin