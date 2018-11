Tivi: Ihmetys Suomeen tulossa olevista jättidatakeskuksista – Asia tuli aivan puskista suomalaiskunnille

Amerikkalaisen Silent Partner Groupin (SPG) kertoma suunnitelma valtavien datakeskusten rakentamisesta Suomeen herättää ihmetystä, kertoo Tivi.

Aiemmin SPG on kertonut kolmesta datakeskushankkeesta Haminaan ja Sotkamoon. Tänään maanantaina julkistettiin neljäs datakeskus, jonka on tarkoitus nousta Tornioon.

Kun esillä ovat olleet etenkin Suomen mittakaavassa valtavan kokoiset 250 megawatin datakeskukset, moni on kysynyt, onko voiko hanke olla lainkaan toteutuskelpoinen. Luonnollisesti asia on kiinnostanut suuresti FDCF-datakeskusyhdistystä (Finnish Data Center Forum).

FDCF on julkaissut sivuillaan tiedotteen, josta neljännen datakeskuksen sijainti selviää. Tiedotetta voidaan pitää yhdistyksen ja SPG:n yhteisenä, koska sen julkaisusta on sovittu yhdessä. Käytännössä se on haastattelu, jossa FDCF:n puheenjohtaja Pekka Järveläinen kyselee jättihankkeeseen liittyvistä seikoista SPG:n toimitusjohtajalta Dale Hobbielta sekä teknologiajohtaja Nick Glinkowskilta.

Tivi toteaa, että tiedote ei kuitenkaan tarjoa vastauksia hankkeessa eniten epäilyttäviin seikkoihin: miten miljardiluokan hanke tarkalleen ottaen rahoitettaisiin ja miksi sijoituspaikoiksi valituissa kunnissa kuten Haminassa ja Sotkamossa ei ole ollut tietoa hankkeesta.

Järvelä kommentoi Tiville:

”Tämän kokoluokan projektissa normaalisti edetään hyvin hiljaa tiskin alla ja tehdään perusteelliset selvitykset tehojen sekä tonttien saatavuudesta tavoitepaikkakunnilla. Näin isojen laitosten rakentaminen vaatii normaalisti pitkät lupaprosesssit länsimaissa. Sikäli on toki erikoista, ettei kunnissa ole tietoa hankkeesta tässä vaiheessa. Jäänee osin mysteeriksi, miten projekti toteutuu mutta katsotaan mitä tästä kehkeytyy.”

