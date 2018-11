Analyytikko: Donald Trump turhautuu ja se vaikuttaa Suomeen – ”Näkyisi aika nopeasti bensapumpuilla”

”Yhdysvaltojen politiikka ainakin kotimaassa lamaantuu tämän välivaalin tuloksen seurauksena”, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

”Vaikka demokraattien voitto näyttää jäävän hieman odotettua pienemmäksi, niin he ottavat silti enemmistön edustajainhuoneessa ja se on se, millä on merkitystä kotimaan politiikan kannalta.”

Yhdysvalloissa äänestettiin tiistaina välivaaleissa. Ennusteiden mukaan demokraatit näyttäisivät voittaneen enemmistön kongressin alemmassa kamarissa, edustajainhuoneessa ja republikaanit sen sijaan pitivät enemmistönsä ylemmässä kammarissa, senaatissa.

”Trump turhautuu tällaiseen tilanteeseen aika nopeasti ja sen jälkeen siirtää huomionsa niihin osa-alueisiin, joilla hän voi toimia ilman kongressia. Näitä ovat ulkopolitiikka, kauppasota ja presidentin määräykset, joilla voi yrittää tehdä politiikkaa.”

Von Gerichin mukaan tilanteen potentiaaliset plussat jäävät kokonaan pois lyhyellä tähtäimellä, kuten se, että taloudessa saataisiin jotain aikaiseksi.

Sen sijaan epävarmuustekijät, kauppasodan kärjistyminen, ulkopoliittiset kriisit ja presidentin vallan testaaminen presidentin määräysten kautta, tulevat lisääntymään.

Suomen talousnäkymät saattavat heiketä

Myös Suomi saa osansa välivaalien tuloksesta.

”Huoleni on, että jos Trump keskittyy kauppasotaan, kasvaa riski siitä, että myös EU vedetään mukaan”, von Gerich sanoo.

”Autotulleista on jo ollut puhetta, ja jos siihen mennään, heikentää se merkittävästi myös Suomen talousnäkymiä.”

Von Gerichin mukaan jo nyt luottamuksessa on nähtävissä epävarmuutta, vaikka EU ei ole vielä ollut kauppasodassa osapuoli. Von Gerich uskoo epävarmuuden kasvavan huomattavasti lisää, jos esiin nousee puheita, että EU vedettäisiin kauppasotaan mukaan.

”Nyt jo kauppasota näkyy Suomen taloudessa EU:n heikentyneiden näkymien kautta.”

Toinen tekijä, joka saattaisi välivaalien jälkeen näkyä suomalaisten arjessa, on öljyn hinnan mahdollinen nousu.

Trumpilla on juuri ulkopolitiikassa yhä valtaa, ja Trump on jo ottanut kovan linjan esimerkiksi Iranin pakotteiden suhteen. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat olleet Iranin pakotteista eri linjoilla.

”Jos Trump oikeasti vie uhkauksensa loppuun asti, niin silloin viedään samalla öljymarkkinoilta pois kaikki ylikapasiteetti, mikä siellä on. Jos tulee jotain tuotantohäiriöitä jossain muualla kuin Iranissa vielä, saatetaan silloin nähdä piikkejä öljyn hinnassa, mikä näkyisi aika nopeasti myös bensapumpuilla”, von Gerich kertoo.

Talousnäkymien heikentyminen on painanut öljyn hintaa.

”Mutta Iranin sanktiot eivät pure vielä täysimääräisesti, että jos sieltä Iranin vienti laskee vielä huomattavasti, jättää se öljymarkkinat alttiimmaksi erinäisille shokeille.”

Vuosi 2020 on riski

Markkinoilla ei von Gerichin mukaan tulla lyhyellä aikavälillä näkemään kummoisempia reaktioita, sillä vaalitulos oli odotettu.

Sen sijaan enemmän alkanee tapahtua ensi vuonna, kun Trumpin turhautuminen alkaa näkyä. Samoin jotain tapahtunee vuonna 2020, jolloin Yhdysvaltain finanssipolitiikka on kiristymässä.

”En usko, että jakautuneen kongressin läpi saadaan vietyä ehdotusta, joka tämän kiristämisen estäisi. Ja se hyydyttää sitten Yhdysvaltain kasvua etenkin vuonna 2020. Ja aina kun Yhdysvaltain kasvu hyytyy, ja nyt puhutaan merkittävästä taantumariskistä, niin se näkyy varmasti myös globaalissa taloudessa.”