Vasemmistoliitto haluaa lentoveron – ”Keski- ja suurituloiset maksavat”

Vasemmistoliitto esittää vaihtoehtobudjetissaan edellisvuoteen verrattuna uusina asioina lentoveroa, muoviveroa ja elintarvikkeiden valmisteveroa.

Vasemmistoliiton varjobudjetissa lentoveron tuotto olisi valtiolle 100 miljoonaa euroa vuodessa, kuten vihreidenkin aiemmin julkaistussa vaihtoehtobudjetissa. Vasemmiston esittämä lentovero perustuisi matkan pituuteen ja matkustusluokkaan.

”Meidän budjetissa tuotto on laskettu sen mukaan, että Suomessa olisi käytössä samanmallinen lentovero kuin Ruotsissa. Siellä se on kuusi euroa EU:n sisällä ja 25-40 [euroa] EU:n ulkopuolella, matkan pituudesta riippuen. Suomessa tasoja toki voisi säätää kansallisesti miten haluaa”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo Uudelle Suomelle.

Meidän budjetissa tuotto on laskettu sen mukaan, että Suomessa olisi käytössä samanmallinen lentovero kuin Ruotsissa. Siellä se on 6e/EU:n sisällä ja 25-40 EU:n ulkopuolella, matkan pituudesta riippuen. Suomessa tasoja toki voisi säätää kansallisesti miten haluaa. — Li Andersson (@liandersson) November 9, 2018

Myös vihreät on viitannut Ruotsin-malliin pohjana Suomen lentoverolle.

”Eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan Ruotsin malli tuottaisi Suomeen siirrettynä 90 miljoonaa, Saksan malli 110 miljoonaa ja Iso-Britannin malli 200 miljoonaa euroa vuodessa ilman käyttäytymisvaikutuksia. Ruotsissa lentoveron on arveltu vähentävän matkustusmääriä 2–3 prosenttia”, vasemmistoliitto kertoo varjobudjetissaan.

”Lentäminen korreloi vahvasti elintason kanssa, joten suurimman osan sen tuotosta maksaisivat keski- ja suurituloiset (ja heidän työnantajansa)”, puolue toteaa.

Lentoveroa puolue perustelee näin:

”Lentoliikenne kasvaa nopeasti, ja samalla kasvavat sen päästöt – nopeammin kuin minkään muun liikenteen osa-alueen. Saastuttaja maksaa –periaate toteutuu lentämisen kohdalla erityisen huonosti. Lentoliikenne on vapautettu kansainvälisesti polttoaineverosta, ja EU:n päästökaupan vaikutus lentämiseen on pieni. Lentorahti on halpaa, ja lentäminen on usein edullisin matkustusmuoto. Tilanne on ympäristön kannalta kestämätön.”

Lisäksi vasemmistoliitto esittää, että Suomessa ”valmistellaan ja otetaan käyttöön uusi elintarvikkeiden valmistevero, joka perustuu tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin ja kohtelee kaikkien kategorioiden tuotteita samalla tavoin”.

”Ryhdytään valmistelemaan muoviveron tai laajemman ympäristöperusteisen pakkausveron käyttöönottoa”, varjobudjetissa myös linjataan.

Muoviveron ajatus nousi hiljattain esille myös yhteistyöryhmän raportissa, jossa pohdittiin askelia kohti kestävää muovitaloutta. Raportissa esitettiin muoviveron käyttöönoton selvittämistä kertakäyttömuovien vähentämiseksi ja korvaavien ratkaisujen vauhdittamiseksi.

LUE MYÖS:

Näinkö saadaan Suomen automarkkinoille iso määrä käytettyjä sähköautoja? – Rkp ehdottaa hankintatukea

Kd: Ay-jäsenmaksujen verotukeen mullistus – ”Jäänne menneiltä ajoilta”

Vihreät: Lentovero Suomeen