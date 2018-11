Etla: Sipilän hallitus loi noin 50 000 työpaikkaa – loppu tuli taloustilanteesta

Juha Sipilän (kesk) hallitus asetti vuonna 2015 tavoitteeksi nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Tavoite on lähes saavutettu. Työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 71,7 prosenttia.

Vesa Vihriälän, Mika Malirannan, Ville Kaitilan, Antti Kauhasen, Tero Kuusen ja Markku Lehmuksen kirjoittama raportti hahmottelee Suomen talouden tulevalle viiden vuoden kaudelle kolme potentiaalista skenaariota.

Optimistisessa skenaariossa bkt-kasvu yltää keskimäärin 2,6 prosenttiin, realistisessa 2,1 prosenttiin ja pessimistisessä 1,3 prosenttiin. Ilman työllisyysasteen nousua 75 prosenttiin kasvuluvut jäävät kussakin skenaariossa 0,5 prosenttiyksikköä pienemmäksi.

Otimistisessa skenaariossa kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti palaa ennen kriisiä edeltäneeseen vauhtiin, eli työn tuottavuus kasvaa vuosina samaa vauhtia kuin vuosina 2000–2007 eli 2,2 prosenttia vuodessa. Optimistisen tästä mallista tekee se, että 2000-luvun alussa elektroniikkateollisuus eli pääasiassa Nokia toi tuottavuuden kasvuun merkittävää lisävauhtia.

Realistisessa mallissa oletuksena on, että Suomen teollisuuden työn tuottavuus pääsee tulevina vuosina samaan kasvuvauhtiin kuin Yhdysvaltojen teollisuus vuosina 2005–2016, joka oli 1,8 prosenttia vuodessa.

Pessimistisessa ennusteessa kiinnitetään huomiota Yhdysvaltojen työn tuottavuuden kasvuun, joka hidastui vuoden 2004 jälkeen. Yksi varteenotettava selitys hidastumiselle on tutkimustoiminnan tehokkuuden heikentyminen. Oletuksena tässä skenaariossa on, että työn tuottavuus kasvaa lähivuosina samaa vauhtia kuin Yhdysvalloissa vuosina 2005–2017, eli 0,9 prosenttia vuotta kohden.

Etlan mukaan viime vuosina nähty tuotannon kasvu ja työllisyyden lisääntyminen ovat johtuneet useasta samanaikaisesta seikasta. Vientimarkkinoiden veto on auttanut, mutta ei selitä Suomen kasvun nopeutumista suhteessa vertailumaihin.

"Työllisyyden runsaan 100 000 työpaikan lisäyksestä vuoden 2015 puolivälistä lähtien noin puolet on arviomme mukaan kuluneella hallituskaudella toteutettujen politiikkatoimien, toisin sanoen kilpailukykysopimuksen ja työn tarjontaa lisänneiden uudistusten ansiota", raportti toteaa.

Jos huomioon otetaan vielä edellisellä hallituskaudella päätetty eläkeuudistus, politiikkatoimien vaikutus on vielä jonkin verran suurempi.

"Lopusta vastaa parantunut ulkoinen kysyntä ja talouden muu sopeutuminen."

Tuotannon ja työllisyyden kasvu on ollut vuoden 2015 jälkeen ja erityisesti vuodesta 2017 alkaen laaja-alaista, monilla toimialoilla ja laajasti koko maassa. Myös vienti ja investoinnit ovat kasvaneet nopeasti.

"Havaitsimme, että Suomen kustannuskilpailukyky on selvästi parantunut kiky-sopimuksen ansiosta. Tämän lisäksi on toteutettu rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat lisänneet työn tarjontaa. Uudella kikyn tapaisella kustannustason alentamisella tuskin kuitenkaan voidaan lisätä työllisyyttä jatkossa, joten työn tarjontaa lisääviä ja tuottavuutta vahvistavia uudistuksia on syytä jatkaa. Sitä suuremmalla syyllä, kun kansainvälinen ympäristö lähivuosina tuskin on kasvulle yhtä suotuisa kuin viime vuosina", toteaa Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Etla julkaisee suosituksensa tarvittavista politiikkatoimista tammikuussa ilmestyvässä Muistioita hallitukselle -julkaisussa.