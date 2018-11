Donald Trumpilta uusi väläytys kovista autotulleista – ”Presidentillä on merkittävää valtaa”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uusinut autoja ja autonosia koskevan tulliuhkauksena.

Vielä tiistaina Trump uhkasi vielä viedä autovalmistaja General Motorsin nauttimat valtiontuet, jos yhtiö sulkee tuotantolaitoksiaan kuten se tällä viikolla ilmoitti. Presidentti paheksui sitä, että tuotantoa ajetaan alas Yhdysvalloissa, mutta ei esimerkiksi Meksikossa tai Kiinassa.

Keskiviikkona syyttävä sormi kohdistui jälleen ulkomaailmaan.

”Maat, jotka lähettävät meille autoja ovat käyttäneet Yhdysvaltoja hyväkseen vuosikymmenien ajan”, Trump totesi keskiviikkona tviitissään.

Hän muistutti, että avolava-autojen tuontitulli on 25 prosenttia ja siitä syystä näiden autojen valmistus on Yhdysvalloissa kukoistava liiketoiminta.

”Jos me tekisimme saman tänne tulevien autojen kohdalla, täällä rakennettaisiin paljon enemmän autoja ja GM ei olisi sulkemassa tehtaitaan Ohiossa, Michiganissa ja Marylandissa,” Trump jatkoi.

”Presidentillä on merkittävää valtaa tässä asiassa. GM:n tapauksen vuoksi tätä [tulleja] selvitetään nyt”, Trump puhkui.

The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2018