Helsingin telakka Venäjän ex-ministerille? – Tilinpäätös paljastaa hirmuisen tappioputken

Helsingin telakan eli Arctech Helsinki Shipyardin tappioputki on hirmuinen. Vuonna 2011 aloittanut telakka ei ole lyhyen historiansa aikana ole ollut kertaakaan voitollinen. Telakkayhtiö on parin vuoden odotuksen jälkeen toimittanut nyt viimein vuoden 2016 tilinpäätöksen kaupparekisteriin. Paino on sanalla vuosi 2016. Viime vuoden tilanteesta ei vielä tiedetä mitään.

Kuuden vuoden saldo on telakkayhtiöllä joka tapauksessa murheellinen. Telakkayhtiön kumulatiivinen nettotappio vuosien 2011-2016 aikana on lähes 263 miljoonaa euroa. Suurin tappio syntyi vuonna 2016. Miinusta syntyi 106,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 telakan liikevaihto oli 117 miljoonaa euroa, mutta yhtiön kulurakenne on toivottaman raskas suhteessa saatuihin tilauksiin. Käyttökatekin oli miinuksella 86 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa telakkayhtiö on tehnyt vuosien 2011-2016 aikana yhteensä 419 miljoonaa euroa. Kuuden vuoden liiketappioprosentti on siten yhteensä 63 prosenttia.

Ei siis ihme, että tämän päivän Turun Sanomat kertoo, että toimitusjohtaja Esko Mustamäki ei enää ole telakan palveluksessa. Mustamäen tilalle uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu telakan hankintajohtaja Jevgeni Kholodovi.

Turun Sanomien tietojen mukaan Arctechin mahdollinen uusi pääomistaja on venäläinen liikemies Viktor Olerski. Telakkayhtiö on vahvistanut lehdelle toimitusjohtajan vaihdon, mutta telakan omistusjärjestelyt ovat edelleen kesken.

Raskaita tappioita tekevä Helsingin telakka on ollut jo syystä pitkään myynnissä. Telakan omistaa Venäjän valtion telakkayhtiö United Shipbuilding Corporation (USC).

Vuosi sitten joulukuussa Kauppalehti kertoi, että venäläiset pyrkivät myymään yli puolta Helsingin telakasta talouspakotteiden vuoksi. Telakka ei pysty saamaan länsirahoitusta, koska USC on talouspakotteiden piirissä. USC:n matkustaja-aluksista vastaava johtaja Evgeny Zagorodniy kertoi, että mahdollinen risteilijöiden rakentaminen vaatii länsimaista rahoitusta, joka on kaatunut talouspakotteisiin.

Tämä on ollut osittain asioiden kaunistelua. Helsingin telakan ongelmana ovat sen valtavat tappiot suhteessa telakkayhtiön liikevaihtoon.

Omistajat ovat hemmotelleet rautakouria

Laivoja pääosin Venäjän tarpeisiin on toki tehty useitakin, mutta tulosta niiden teosta ole saatu synnytettyä millään. Archtechin oma pääoma oli miinuksella vuonna 2016 yli 259 miljoonaa euroa.

Käytännössä telakka pyörii täysin sen venäläisen emoyhtiön rahoituksen varassa ja se jos mikä on ollut hieno asia telakkayhtiön runsaan 500 hengen henkilöstölle.

Turun Sanomissa telakkayhtiön pääluottamusmies Ilpo Haaja kehuukin omistajia juuri siitä, että vaikeuksista huolimatta työtä on ollut tarjolla ja palkat on maksettu jopa etuajassa.

Venäläisen talouslehti Kommersantin mukaan uusiksi omistajiksi olisi Olerskin lisäksi tulossa Rishat Bagautdinov.

Olerski on Venäjän entinen varaliikenneministeri. Hän luopui asemastaan viime kesäkuussa. Bagautdinov on osakkaana venäläisessä jokiristeilyvarustamossa Vodohodissa ja Pola Group varustamossa.

Juttu julkaistu alun perin Talouselämässä.