Äkkipäätös: ”Autovero alentuisi keskimäärin 500 €” – Hallituksen papereissa karkea arvio

Hallitus ilmoitti tänään yllättäen autoveron muutoksesta. Hallituksen päätös perustuu VTT:n tekemään selvitykseen, jonka VTT luovutti valtiovarainministeriölle marraskuun lopussa. Tämä selvitys on perustana hallituksen esitykselle autoveron muuttamisesta.

Kyseisessä selvityksessä autoveron ehdotetun muutoksen vaikutuksista kerrotaan näin:

”Uuden, ehdotetun verotaulukon käyttöönoton arvioidaan pienentävän keskimääräistä autoveron veroprosenttia noin 1 prosenttiyksikön verran.”

”Karkea laskelma autoveron muuttumisesta osoitti, että henkilöautoilla keskimäärin autokohtainen autovero alentuisi ehdotuksen mukaisella verotaulukolla noin 500 €.”

VTT:n 500 euron arvio on kuitenkin varsin suurpiirteinen, sillä se perustuu tiettyyn aineistoon: yli 25 000 ajoneuvon joukkoon. Vaikka ajoneuvojen lukumäärä on suuri, sen puutteena on eri merkkien ja mallien välinen epäsuhta verrattuna niiden normaaleihin markkinaosuuksiin. Näin ollen on syytä korostaa, että keskimääräinen 500 euroa alempi autovero on laskelmana vain suuntaa antava.

Hallitus kertoi aiemmin tänään, että uutta alempaa verotasoa aletaan soveltaa jo tänään. Verohallinto korjaa 3.12. tai sen jälkeen ensirekisteröitävien autojen autoverotuksen uuden verotaulukon mukaiseksi jälkikäteen.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi aiemmin tänään, että EU:ssa astui 1.9.2018 voimaan uusi WLTP-päästömittaustapa, joka kiristi erityisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verotusta. Vanhalla päästömittaustavalla tyyppihyväksytyt autot jäivät vanhan alemman verotaulukon piiriin.

”Näin verotus ohjasi hankkimaan suuremmat autot käytettynä ulkomailta. Tämä oli paitsi kansantaloudellisesti, myös päästötavoitteiden kannalta kestämätöntä”, autoala kertoi.

Autoalalla onkin otettu riemullisesti vastaan hallituksen esitys autoveron muuttamisesta.

