Kansanedustajalla selitys järkyttäville sähkölaskuille – ”Yritykset voivat siten nostaa maksuja”

Oppositiopuolue sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen vaatii, että sähkönsiirtoyhtiöiden hinnoittelu ja verovälttely on saatava kuriin.

Nurmisen verkkosivuilla ja Aamulehdessä julkaistussa kirjoituksessa Nurminen vaatii seuraavalla hallituskaudella muutosta sähkömarkkinalakiin hinnoittelun suitsimiseksi.

Sähkön kova siirtohinta on noussut julkiseen keskusteluun viime aikoina. Asiaa kummasteltiin jopa eduskunnan kyselytunnilla, jolla oli esillä erikoinen sähkölasku: sähkönkulutuksen hinta oli noin kolme euroa, mutta koko laskun summa oli 95 euroa. LUE LISÄÄ: Sähkölasku 95 €, itse sähkön osuus 3 € – Ministeri sanoi suoraan: ”Valitettavasti joudumme maksamaan”

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) totesi tuolloin, että sähkönsiirtoyhtiöt ovat joutuneet tekemään investointeja sähkön toimitusvarmuuden takaamiseksi, mikä puolestaan on nostanut hintoja.

Nurminen kuitenkin heittää ilmoille ajatuksen, että sähköyhtiöt käyttäisivät investointeja osin myös ilman todellista tarvetta asiakasmaksujen nostamiseksi.

”Voimassa olevan sähkömarkkinalain mukaan siirtohintojen on oltava kohtuullisia ja siirtoyhtiöiden on tehtävä lain edellyttämät investoinnit, joilla turvataan luotettava sähkön jakelu. On selvää, ettei nykytilanne ole tasapainossa, koska hinnat nousevat koko ajan. Perimmäisenä syynä käsittääkseni on se, että nykyinen järjestelmä kannustaa yhtiöitä ylisuuriin – ja mahdollistaa myös osin tarpeettomiin – investointeihin, sillä yritykset voivat siten nostaa asiakasmaksuja. Siksi ensi hallituskaudella on uudistettava vähintään lain laskentaperusteita, joilla kohtuulliset hinnat määritetään”, Nurminen kirjoittaa.

LUE MYÖS: Professori äimänä: Suomi teki sen taas – Miksi poliitikot myivät varman rahakoneen?

Nurminen kritisoi myös sähkönsiirtoyhtiöiden verosuunnittelua.

”Hallitus päätti viime viikolla, että se jättää lakiin Carunan verovälttelyssä hyödyntämän porsaanreiän, vaikka valtiovarainministeriö oli tammikuisessa lakiluonnoksessaan ehdottanut sen poistoa. Carunaa ja muita suuryrityksiä edustavien etujärjestöjen raju lobbaus käänsi hallituksen pään. Ei ole perusteita sille, että Carunan kaltaisten yritysten annetaan vältellä veroja”, Nurminen kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Nyt tuli karu ennuste suomalaisille: Siirtohinnat vain nousevat

Sdp:n Harakka: Sipilän hallitus ”antaa tietoisesti Carunan verovälttelyn jatkua”