Harakka: ”Tuhlaajapoika Orpo lupaa vain uusia veronalennuksia” – Orpo: ”Ei kaduta yhtään”

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV arvostelee pääministeri Juha Sipilän(kesk) hallitusta turhan keveästä veropolitiikasta tiistaina julkistetussa vaalikauden finanssipolitiikkaa käsittelevässä raportissaan.

”Veropolitiikka olisi jälkikäteen tarkasteltuna voinut olla tavoitteenasettelun puitteissakin kireämpää, ja tämä olisi auttanut nimellistä ja rakenteellista alijäämää koskevien tavoitteiden varmempaa saavuttamista”, VTV toteaa.

Hallitusohjelman tavoite oli, ettei kokonaisveroaste saa nousta vaalikauden 2015-2019 aikana. Sama tavoite kirjattiin myös hallituksen hyväksymään julkisen talouden suunnitelmaan: verotuksen muutosten yhteisvaikutuksen pitäisi olla neutraali.

VTV:n laskujen mukaan verotuksen neutraalisuustavoite on kuitenkin ylittymässä selvästi: ”Ennusteiden perusteella veroaste laskisi noin kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2015 vuoteen 2019.”

Verotuksen keventäminen on ollut hallituksessa etenkin kokoomuksen tavoitteena, vaikka puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo toimiikin valtiovarainministerinä ja joutuu pitämään huolta myös valtion tuloista.

Suurimman oppositiopuolueen Sdp:n eduskuntaryhmässä veropolitiikkaa hoitava kansanedustaja Timo Harakka sanoo, että VTV:n raportti osoittaa Sipilän hallituksen finanssipolitiikan olleen ”suotuisaan suhdanteeseen nähden liian löperöä”. Hänen mukaansa hallitus jättää jälkeensä liian suuren rakenteellisen alijäämän, kun noususuhdanteen aikana olisi pitänyt olla pidättyväisempi.

”Aina vain miljardiluokan uusia veronalennuksia lupaava (valtiovarainministeri) Petteri Orpo on tuhlaajapoika”, Harakka kommentoi Talouselämälle.

Harakka ei vaadi perinteiseen vasemmiston tyyliin menojen kasvattamista eli elvytystä, vaan ”aktiivista uudistuslinjaa”. Se tarkoittaa ”tulevaisuusinvestointeja”, joita ovat ”oppivelvollisuuden laajentaminen, perhevapaauudistus, asteittainen siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sosiaaliturvauudistus ja pienipalkkaisimpien tuki”.

Uudistusten rahoittamiseksi Harakka poistaisi ”kalliit verohärpäkkeet”. Niillä hän tarkoittaa ”veropohjaa rapauttavia sattumanvaraisia verohuojennuksia jollekin eturyhmälle”.

Orpo vastaa Harakan moitteisiin, että ”ei kaduta yhtään”. Hänen mukaansa VTV:n raportti osoittaa, että hallitus on saavuttanut finanssipoliittiset tavoitteensa eli EMU-kriteerit ja julkisen talouden tasapainon.

”Demareiden jutuissa ei ole järjen häivääkään. He vaativat tiukempaa finanssipolitiikkaa, mutta samaan aikaan he ovat syytämässä pysyviin menoihin miljardeja. Heillä on se näkökulmaongelma, että nämä eivät ole yhteiskunnan rahoja mitä me käytämme, vaan ihmisten rahoja. Ja meillä on tavoite ottaa niistä mahdollisimman vähän, jotta työnteko kannattaisi.”

”Joku kansantaloustieteilijä voi toki sanoa, että jos mitään ei olisi tehty, niin olisi ehkä purettu enemmän kestävyysvajetta. Mutta me olemme huolehtineet siitä, että ihmisille jää palkastaan enemmän käteen, kun verotus ei kiristy.”

Edellisen hallituksen jäljiltä Suomen kokonaisveroaste oli 44 prosenttia, joka oli Orpon mukaan aivan liian korkea. Hänen mukaansa veronkevennykset on suunnattu pieni- ja keskituloisille, ja ne ovat vaikuttaneet ”työn vastaanottamisen motivoimiseen”.

Sdp:n ohjelmiin kirjattu veropolitiikka vaikuttaa Orpon mukaan järkevältä, koska puolue vaatii veropohjan laajentamista ja verokantojen eli -prosenttien alentamista. Samaan aikaan demarit vaativat kuitenkin puheissaan miljardien lisämenoja, joihin ei Orpon mielestä ole varaa.

Hän kehuu edellisen hallituksen päätöstä yhteisöverokannan alentamisesta, joka toteutettiin yhteistyössä Sdp:n silloisen puheenjohtajanJutta Urpilaisen ollessa valtiovarainministerinä. ”Ja osittain sen takia Antti Rinne sitten valittiin Sdp:n puheenjohtajaksi”, Orpo muistelee.

Hänen mukaansa ensi kevään hallitusneuvotteluista tulee vaikeat, jos Sdp vaatii verotuksen progression kiristämistä. ”Mutta enemmän kuin veropolitiikasta minulla on kyllä huoli Sdp:n menopolitiikasta, joka on täysin vastuutonta. En tosin halua käydä tässä mitään hallitusneuvotteluja”, Orpo sanoo.

Sdp on kannatusmittausten perusteella nousemassa ykköseksi eli pääministeripuolueeksi, ja kokoomus jäämässä toiseksi. Aikaa vaaleihin on kuitenkin vielä neljä kuukautta. Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta 2019.