Eduskunta jakoi ”joululahjarahoja” liian innokkaasti – summa lipsahti 380 000 euroa yli Petteri Orpon rajan

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta jakoi keskiviikkona niin sanottuja joululahjarahoja niin innokkaasti, että lisämäärärahojen yhteissumma nousi yli hallituksen asettaman ylärajan. Kirjanpito- ja yhteenlaskuongelmien vuoksi summa lipsahti 380 000 euroa yli hallituksen lupaamien 60 miljoonan. Hallitusryhmät joutuvatkin vielä torstaina eli itsenäisyyspäivänä neuvottelemaan siitä, leikataanko juuri luvattuja määrärahoja joiltakin momenteilta, vai sallitaanko ylitys.

Laskuvirheen vuoksi hallitusryhmät eivät vielä halunneet julkistaa lopullista listaa avustuskohteista. Asiassa on viimeinen sana valtiovarainministeri Petteri Orpolla (kok).

Eduskunnassa on ollut jo noin 15 vuoden ajan tapana, että valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät saavat jakaa budjetin ylittäviä määrärahoja summan, joka on jotain 40 ja 50 miljoonan euron välillä. Tällä kertaa summa kuitenkin nostettiin 60 miljoonaan, koska vaalit lähestyvät ja hallituksen suosio on alamaissa.

Jo vakiintuneen tavan mukaisesti hallituspuolueiden edustajat ilmoittivat olevansa hyvin tyytyväisiä budjettiin tehdyistä ”lisäpanostuksista”.

”Muhkea potti tierahaa Asikkalaan”, otsikoi esimerkiksi sinisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Anne Louhelainen tiedotteessaan, kun valtiovarainvaliokunta oli hyväksynyt rahanjaon. Virallisesti näitä ylityksiä kutsutaan jakamattomaksi varaukseksi, mutta yleisemmin puhutaan joululahjarahoista, koska niistä päätetään valtion budjetin käsittelyn jälkeen joulukuussa.

Suuri osa rahoista menee juuri teiden parantamiseen. Louhelaista ilahduttivat Asikkalassa sijaitsevan tien numero 14129 eli Rutalahdentien parantamiseen myönnetyt 300 000 euroa.

Hallitusryhmät päättivät ohjata liikennehankkeisiin yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Melkein yhtä suuri summa, 21,5 miljoonaa ohjattiin sisäministeriön momenteille erilaisiin turvallisuushankkeisiin. Niistä ehkä ajankohtaisin on lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisy, johon löytyi 250 000 euron ylimääräinen määräraha.

Kokoomuksen valiokuntavastaavan Timo Heinosen mukaan se ei kuitenkaan suoraan liity Oulussa paljastuneeseen rikosjuttuun, jossa joukkoa ulkomaalaistaustaisia miehiä epäillään alaikäisten tyttöjen raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Määrärahan nostoa oli hänen mukaansa valmisteltu jo aiemmin.

Sinisen eduskuntaryhmän valiokuntavastaavan Matti Torvisen mukaan määräraha lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisyyn saatiin mukaan sinisen ministeri Pirkko Mattilan vaatimuksesta. Torvisen mukaan sinisten ryhmä on hyvin tyytyväinen turvallisuusalalle saatuihin lisäpanostuksiin. Muita turvallisuusalan joululahjakohteita olivat hätäkeskuslaitoksen rahoitus, liikenteen rajatarkastukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä radikalisoitumisen ja terrorismin vastainen viestintä.

Hallitusryhmien yhteisen tiedotteen mukaan rahaa ohjataan myös ”koulutukseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja turvallisuuteen ympäri Suomen”. Rahaa on tulossa myös kansallispuistojen kunnostamiseen, lähes kolme miljoonaa euroa.

Sosiaalipuolella avustuksen saajia ovat muun muassa ruoka-apua jakavat järjestöt, joille osoitetaan miljoona euroa lisärahaa. Myös urheiluseuroille myönnetään ylimääräinen miljoona, jotta vähävaraisten lasten liikkumista voitaisiin helpottaa.

Taustalla demarien vääntö

Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma muisteli keskiviikkona, että joululahjarahojen loppusumma päätyi 40 miljoonan euron tuntumaan vuonna 2003, jolloin Sdp:n valtiovarainministeri Antti Kalliomäki ja puolueen valtiovarainvaliokuntaryhmää johtanut Matti Ahde riitelivät summasta: Ahde vaati sataa miljoonaa, mutta Kalliomäki ei olisi halunnut antaa enempää kuin 20. Heinäluoma joutui Sdp:n puoluesihteerinä sovittelemaan riitaa, ja ehdotti että summa voisi alkaa nelosella.

Heinäluoman mukaan Kalliomäki hyväksyi ”enintään nelosen”, jonka jälkeen Ahde sai neuvoteltua valiokunnassa yli 49,6 miljoonan euron joululahjarahat. Sen jälkeen summa on ollut yleensä lähempänä 40:tä kuin 50:tä miljoonaa euroa. Heinäluoma ihmetteli hieman, että hallitus oli nyt ensimmäisen kerran löytänyt jopa 20 miljoonaa lisää joululahjarahaa.

Valtion budjetin loppusumma 2019 on 55,3 miljardia euroa. Joululahjoina jaettavat 60 miljoonaa ovat siitä hieman yli tuhannesosa eli yksi promille.

