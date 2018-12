Ekonomistit varoittavat suomalaisia ensi vuodesta: ”Tarvitaan enemmän tarkkuutta, jotta rahat riittävät jouluunkin”

Suomalaisten kulutus kasvaa jouluna jopa neljänneksen vuoden keskimääräisestä kuukausikulutuksesta. Kasvaneita menojaan monet ovat paikanneet joulukuussa maksettavilla veronpalautuksilla. Ensi vuonna palautusten maksatus aikaistuu useilla suomalaisilla ja se saattaa ekonomistien mukaan aiheuttaa ongelmia joulubudjetteihin.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mielestä uudet verotusmenettelyt pakottavat osaltaan monet suomalaiset muuttamaan käyttäytymistään. Hän huomauttaa, että jos joku on tähän asti säädellyt veroprosenttiaan niin, että loppuvuodelle jäisi enemmän käyttövaraa joulumenoihin, uuden verotuskäytännön perusteella oman talouden budjettia on osattava hallita jo syksystä.

”Ei ole ihme, että moni on mieluusti säätänyt veroprosenttiaan niin, että käteen jäävä tulo kasautuu joulukuulle, kun menotkin tekevät niin. Jatkossa tarvitaan enemmän tarkkuutta, jotta rahat riittävät jouluunkin”, Nummiaro sanoo.

”Osa on varmaan miettinyt valtiota pankkina, kun veronpalautuksille on saanut 0,5 prosentin korkoa talletustilien nollan sijaan. Mikäs siinä, jos veronpalautuksilla on tuotu joulu taloon, eli tarkoitus on ollut vain tasata tulojen ja menojen vuosirytmin epäsuhtaa. Mutta muuten tuo kuulostaa aika karvalakkisäästämiseltä, joka syrjäyttää pitemmän päälle paljon tehokkaamman varautumisen elämäkaaren satunnaisuuteen. Kannattaa suunnata katse vuosirytmiä pidemmälle ja tavoitella säästöillä ostovoiman säilyttävää tuottoa. Rahojen seisottaminen valtiolla veronpalautuksissa ei vie vielä puolitiehenkään”, hän jatkaa.

Uhkakuva veronpalautusten aikataulumuutoksista on Nummiaron mukaan se, että joulumenojen ja tulojen yhteensovittaminen jää puolitiehen. Jos rahat eivät riitä kaikkiin joulumenoihin, syntyvä aukko saatetaan paikataan velalla.

Nummiaro uskoo kuitenkin, että valtaosalle suomalaisista näin ei käy. LähiTapiola kysyi viime vuonna yli tuhannelta suomalaiselta, säätelevätkö he veroprosenttiaan loppuvuoden veronpalautuksia ajatellen. Kantar TNS:n tekemässä kyselyssä 1026 vastaajasta peräti 75 prosenttia sanoi, että he eivät ole ryhtyneet veroprosenttikikkailuun.

Suomalaiset käyttävät jouluun keskimäärin useita satoja euroja. Joulun kulutuspiikki näkyy tilastoissa joulukuussa. Vuosi vuodelta kulutuksen lisäystä on siirtynyt jo marraskuulle, kun kauppojen alennusmyyntikampanja Black Fridaystä on tullut yhä suurempi. Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeinen ”musta perjantai” on ollut jo vuosia joulukauppasesongin avaava päivä.

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan 18-65 -vuotiaat suunnittelevat käyttävänsä joululahjoihin ja muihin joulumenoihin tänä vuonna keskimäärin yhteensä 580 euroa aikuista kohden. Viime vuonna vastaava summa oli noin sata euroa vähemmän. Joululahjoihin suunnitellaan käytettävän tänä vuonna 340 euroa ja muihin joulukuluihin 240 euroa.

”Vuosi sitten ihmettelin, miksi vahva talouskasvu ja ennätysvahva kuluttajaluottamus ei näkynyt suunnitelluissa joulubudjeteissa. No nyt näkyy! Viimeksi arviot joulubudjetista ovat olleet näin korkealla vuonna 2012”, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi.

Nummiaron tavoin Kärkkäinen toteaa, että veronpalautukset ovat merkittävä tekijä joulukaupalle.

”Lähes joka kolmas veronpalautuksia saavista suunnitteli käyttävänsä ainakin osan veronpalautuksista joulumenoihin. Tänä vuonna veronpalautuksia maksetaan 2,9 miljardia euroa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tämä näkyy varmasti myös joulukaupassa. On mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu joulukaupalle ensi vuonna, kun verotuksen uudistuksen takia suuri osa veronpalautuksista maksetaan joulusesongin sijaan jo elokuussa”, hän pohtii.