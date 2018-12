Professori: Huippulahjakkaiden siirtolaisuus kuumentaa tunteet – Suomi yllättäen voiton puolella

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Mika Maliranta arvioi huippulahjakkaiden liikkuvuutta käsittelevää kirjaa tänään ilmestyneessä Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa.

Malirannan artikkeli käsittelee taloustieteilijä ja professori William Kerrin kirjaa ”The gift of global talent. How migration shapes Business, Economy & Society”. Maliranta toteaa, että lahjakkuuksien liikkuvuus on “päivänpolttava” ja “monen tunteita kuumentava” aihe.

Suomi on Malirannan mukaan kirjassa esillä ”paljon kokoaan suuremmassa laajuudessa”. Kerrin vaimo on suomalais-amerikkalainen Sari Pekkala-Kerr.

”Kerrillä on ollut paljon yhteyksiä suomalaiseen liike-elämään ja yhteiskuntaan. Tämä puolestaan selittynee ainakin osin sillä, että hän on jo vuosien ajan viettänyt kesänsä perheensä kanssa Suomessa. Hänen Suomi-tuntemustaan on lisännyt myös MIT:n professori Bengt Holmström, joka toimi aikanaan Kerrin opettajana ja jota Kerr on haastatellut tätä kirjaa varten. Tällaista on globaalin lahjakkuuden liikkuvuus käytännössä”, Maliranta kirjoittaa.

Malirannan mukaan kirjasta paljastui hänelle itselleen yllätys, sillä Suomessa on ollut huolta siitä, siitä, ”miten pystyttäisiin pitämään riittävästi osaajia kotikonnuillaan ja ehkäpä houkuttelemaan myös ulkomaalaisia lahjakkuuksia maahan”.

”Kerrin esittämistä tilastoista toisaalta ilmenee ainakin minulle hieman yllätyksenä tullut tieto, että Suomi on näissä virroissa nettomääräisesti katsoen niin sanotusti voiton puolella. Kerr kuitenkin muistuttaa lukijoita, että Suomesta lähteneet ovat tuoneet monesti paljon arvokasta tänne takaisin kuten ideoita ja verkostoja. Ja hän tietää tässä(kin), mistä puhuu”, Maliranta kirjoittaa.

Kaiken kaikkiaan lahjakkuuksien siirtolaisuus on Kerrin mukaan ollut tärkeää kehittyneiden maiden talouskehitykselle. Toisaalta Kerr myöntää, että tässä pelissä on myös häviäjiä, Maliranta toteaa.

