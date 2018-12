”Nyt pitäisi auttaa hyväosaista joukkoa – Miksi minä ansaitsisin 250 000 euron verottomuushyödyn?” – Timo Harakalta tyrmäys osakesäästötilille

Oppositiopuolueet sdp ja vasemmistoliitto kritisoivat eilen tiistaina hallituksen esittämää osakesäästötiliä eduskunnassa.

Osakesäästötilillä halutaan kannustaa kansalaisia sijoittamaan pörssiosakkeisiin. Piensijoittajan osakesäästötilille siirtämiä varoja voi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja tuoton verot maksetaan kevennetysti vasta kun varoja nostetaan tililtä. Tilille tehtävillä sijoituksilla on 50 000 euron yläraja.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen piti eduskuntakeskustelussa osakesäästötiliä hyvänä asiana monelle suomalaiselle, joka kaipaa paikkaa pienille säästösummille.

”Kaikilla siihen ei toki Suomessa ole mahdollisuutta, mutta yhä useammalla on, ja on hyvä, että tällä esityksellä nämä piensäästäjät pääsevät samalle viivalle varakkaampien sijoittajien kanssa. Tilille tulisi siis sijoitusrahastojen verokohtelu, eli osingot ja osakkeiden arvonnousu kasvattaisivat tilin varallisuutta, ja verot maksettaisiin sitten siinä vaiheessa, kun varoja otettaisiin sieltä pois”, Heinonen sanoi.

Sdp:n Timo Harakka ja vasemmistoliiton Li Andersson olivat sitä mieltä, ettei merkittävällä osalla kotitalouksista ole mahdollisuutta alkaa sijoittaa.

”Osakesalkku — useampi kuin kolme osaketta — on vain neljällä prosentilla suomalaisista, ja heitä varten nyt esitetään uutta verotukea. Tätä hyväosaista joukkoa varten pitäisi nyt veronmaksajien auttaa summalla, joka valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tulee kustantamaan 160 miljoonaa euroa joka vuosi”, Harakka sanoi.

”Se väite ei ole totta, että salkun omistajien määrä dramaattisesti kasvaisi tällaisellakaan verohärpäkkeellä. Jos tämä omistajien määrä kaksinkertaistuisi, se olisi silti 8 prosenttia suomalaisista. Kertokaa, mistä tuo 92 prosenttia suomalaisista joutuisi luopumaan, jotta 8 prosenttia suomalaisista saisi verotukea. Mistä tuo 160 miljoonaa siis leikataan? Leikataanko osakesijoittajien tuki eläkkeistä, leikataanko osakesijoittajien tuki opintorahasta, leikataanko osakesijoittajien tuki toimeentulotuesta, vai otetaanko lisää velkaa, jotta saadaan tukea osakesijoittajia? Uskallan väittää, että osaketili — tämä kaikille avattava verosuunnittelu, koko kansan kapitalisaatiosopimukset — ei lisää niiden kotitalouksien määrää, jotka sijoittavat osakkeisiin. Sen sijaan hyvätuloinen perhe, kuten vaikka omani, perustaa viisi osaketiliä niin lapsille kuin aikuisille. Enkä millään ymmärrä, miksi minä ansaitsisin 250 000 euron verottomuushyödyn”, Harakka jatkoi.

Myös Li Andersson nosti esiin sen, että osakesäästötilin kustannus valtiolle olisi 160 miljoonaa euroa.

”Tämä ei ole mikään tavallisten virtasten veroetu, vaan tämä on tietenkin tarkoitettu niille, joilla on varaa ylipäätänsä hyödyntää tämänkaltaisia sijoitusinstrumentteja sijoitustoiminnalle. Kuten edustaja Harakkakin omassa puheenvuorossaan toi esille, arviolta neljänneksellä kotitalouksista on rahoitusvarallisuutta alle 2 000 euroa, eli ei näillä kotitalouksilla ole mahdollisuuksia hyödyntää tämänkaltaisia sijoitustilejä tai ylipäätänsä varaa lähteä osakesijoittamiseen”, Andersson sanoi.

Markku Eestilä (kok) huomautti veronmaksajien kustannuksesta, ettei hänen mielestään pitäisi tuijottaa vain 160 miljoonan euron summaa.

”Jos joku vuosi laskennallisesti tässä tulee tappiota, mitä tietenkin alkuhetkellä saattaa hyvinkin tulla, niin kyllähän sitten, kun mennään vuosia eteenpäin, niitä voittoja tullaan verottamaan ja joskushan se tili lähtee sieltä ihan tyhjäksi. Minun mielestäni pitäisi laskea pitkäjänteinen menetys ja tuotto valtiolle”, Eestilä sanoi.

Hallituksen esityksen mukaan sijoittajat voisivat avata osakesäästötilejä vuodesta 2020 alkaen.

Eduskunnan keskustelun jälkeen esitys lähetetiin eduskunnan talousvaliokuntaan.

