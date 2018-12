”Tiettyyn ihmisryhmään kohdistuva pakkoverotus” – Kansanedustajalta suorat sanat eduskunnan autoveropäätöksistä

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä kritisoi kovin sanoin poliitikkoja autoveropäätöksistä. Eestilän mielestä lisäksi valtiovarainministeriössä ei täysin hallita autokaupan markkinapsykologiaa.

Eestilä sanoi eduskuntakeskustelussa tiistaina, että hallitus ja eduskunta ovat tehneet vääriä päätöksiä ja autoverotus on harannut vastaan ihmisten arkea ja Suomen päästötavoitteita.

Eduskunta keskusteli tiistaina hallituksen pikavauhtia tekemästä autoveropäätöksestä. Hallituksen esitys korvaa aiemmin syyskuussa käyttöönotetun autoverotaulukon. Uutta taulukkoa on jo alettu soveltaa. LUE TARKEMMIN: Suomen hallitukselta äkkipäätös autoverosta – ”Yllättäen ja yön yli”

Eestilä muistutti eduskunnassa, että ”Suomi on tehnyt päästövähennyssopimuksensa liikenteeseen: päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2030 mennessä puolet, 50 prosenttia, siitä tasosta, mikä oli vuonna 2005”.

”Eihän se mitenkään voi onnistua, jos meillä autoverotus haraa vastaan ja ihmiset näkevät sen, että väärillä hallituksen ja eduskunnan päätöksillä toteutetaan politiikkaa, joka nostaa juuri niitten autojen hintaa, mitä ihmiset oikeasti haluavat. Turhaa tässä talossa on yrittää lähteä vääntämään ihmisten kulutustottumuksia toisiksi, koska sinne pikkuautoon eivät vain mahdu lastenvaunut ja muut harrastustavarat. Näin ollen, kun autojen hinta nousee, markkinapsykologia, jota näköjään kaikki viranomaiset eivät täysin hallitse valtiovarainministeriössä, toimii niin, että ihmiset katsovat, että jos heillä ei ole hinnaltaan kohonneisiin autoihin varaa, niin silloin lähdetään hakemaan vanhoja autoja etupäässä Ruotsista ja Saksasta, joissa ne ovat edullisia sen takia, että niillä ei kohta pysty ajamaan siellä tietyissä maissa”, Eestilä sanoi.

”Kyllä tarkemmin pitää valtiovarainministeriössä ottaa huomioon markkinapsykologia ja markkinapsykologiaan liittyvät tekijät ja ihmisten kulutustottumukseen liittyvät tekijät kansainvälisessä maailmassa. Me emme voi enää laskea sitä, mikä on verotuotto, olettaa, että ihmiset toimivat täsmälleen niin kuin aikaisemmin, koska he muuttavat omaa kulutustottumustaan aina verotuksen myötä. Tämä asia on jotenkin jäänyt niin kuin jumimaan”, Eestilä kritisoi virkamiehiä.

Eestilä suomi myös kollegoitaan, kansanedustajia ja nosti esiin sen, että salissa oli keskustelemassa harva joukko päättäjiä. Hän huomautti, että esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa oma auto on käytännössä ainoa vaihtoehto liikkumiseen.

”Ja jos sitä koko ajan vuosi vuodelta verotetaan enemmän, niin kyseessähän on tiettyyn ihmisryhmään kohdentuva pakkoverotus, ja näitä asioita pitäisi eduskunnassa käydä läpi, jotta me saamme sen verotuksen oikeudenmukaiseksi. Ja oma käsitykseni on se, että ilman muuta meidän pitäisi markkinoiden avaamiseksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi poistaa autovero kokonaan viidessä vuodessa asteittain”, Eestilä sanoi.

Eduskuntakeskustelun päätteeksi autoveromuutos lähetettiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn.

Autoverosta on tänä syksynä keskusteltu vilkkaasti. Autoalan mukaan syyskuussa voimaan tullut, nyt muutoksen alla oleva autoverotuksen uudistus on ajanut Suomea taaksepäin tavoitteissa vähentää liikenteen päästöjä ja uudistaa autokantaa. Käytettyjä autoja on tuotu Suomeen ennätystahtia.

