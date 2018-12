Hallitukselle sattui ”tekninen moka” – Petteri Orpo lupaa: Sotaveteraanien tilanne korjataan

Sotaveteraanien asema nousi esille tänään eduskunnassa, kun käsittelyssä oli ensi vuoden budjetti. Useat kansanedustajat nostivat esiin sen, että sotaveteraanien tilannetta heikennetään ensi vuonna. Perussuomalaiset nosti asian esiin heti ryhmäpuheessaan.

Kyse on hallituksen esityksestä siitä, että kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jätetään tekemättä ja kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin vuoden 2018 tasolle.

Jäädytys vaikuttaisi kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä lapsikorotus, on sosiaali- ja terveysministeriö tiedottanut. Sotaveteraaneja koskee nimenomaan rintamalisä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen arveli, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sattui työtapaturma, kun se unohti sotaveteraanit. Keskustan Antti Rantakangas piti vastenmielisenä sitä, että oppositio hänen mielestään ratsasti sotaveteraaneilla kritiikissään. Rantakankaan mukaan kyseessä oli ”tekninen moka”, joka korjataan alkuvuodesta.

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi:

”Hallituksen syvästi epäoikeudenmukainen linja kilpistyy juuri siihen, että tilanteessa, jossa on korkeasuhdanne, tilanteessa, jossa työllisyys kasvaa, talous kasvaa, jossa olemme saaneet kuulla, että kertaluontoisten erien vuoksi valtionvelka tänä vuonna lyhenee, niin tässäkin tilanteessa hallitus edelleen leikkaa kaikkia perusturvaetuuksia, mukaan lukien sotaveteraanien eläkkeitä”.

Lindtman ehdotti, että eduskunta voi äänestää toisessa käsittelyssä leikkauksen kumoon.

Myös oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson höykytti hallitusta.

”Keskustan Olavi Ala-Nissilä sanoi, että keskustalla ei ole tarvetta maalata mustaa valkoiseksi ja sitten hän teki juuri näin, ja linjasi muun muassa, että perusturvan parantamista on jatkettava. Mutta hyvät keskustalaiset, tehän olette heikentäneet perusturvaa koko tämän vaalikauden ja heikennätte vielä lisää ensi vuonna, jolloin pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset jatkuvat siitä huolimatta, että talous- ja työllisyystilanne on kääntynyt paremmaksi. Ja tämä koskee myöskin rintamalisiä, jotka ovat sidottu siihen tismalleen samaan lakiin, millä te leikkaatte myöskin pienituloisten, työttömien, kansaneläkeläisten ja lapsiperheiden sosiaalietuuksia. Eli tämä ei ole mikään työtapaturma, vaan tämä on osoitus siitä linjasta, jota te olette johdonmukaisesti noudattaneet läpi tämän vaalikauden”, Andersson sanoi.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuitenkin ilmoitti omassa puheenvuorossaan, että sotaveteraanien tilanne korjataan.

”Hallitusryhmät ovat keskustelleet ja sinänsä tämä pieni mutta symbolisesti tärkeä asia korjataan. [Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko] Mattila on selvittänyt asiaa”, Orpo sanoi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kiitti Orpoa siitä, että hallitus huomioi sotaveteraanit.

