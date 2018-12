Sanasta sanaan – Tämä ministeri Terhon purkaus hätkähdytti eduskunnassa

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho suututti tänään oppositiopuolueita eduskunnassa pitämällä harvinaisen suorasanaisen puheenvuoron hallituksen leikkauksista ja budjettikeskustelusta.

Eduskunnassa keskusteltiin ensi vuoden budjetista. Terhon puheenvuoro, jota voi purkaukseksikin luonnehtia, kuului kokonaisuudessaan näin:

”Täällä sitä taas ollaan, käymässä sitä samaa keskustelua niistä samoista leikkauksista, jotka silloin vaalikauden alussa päätettiin. Olemme kuulleet nämä samat kommentit nyt useamman kerran. Joka kerta tämä tarina on sama. Oppositio syyttää meitä niistä samoista asioista, mitä te itse olitte edellisellä vaalikaudella pakotettu tekemään, kuten koulutusleikkauksista ja muista, jotka osuvat pienituloisiin tai muuten ovat ikäviä poliittisia päätöksiä tehdä. Totta kai se on opposition tehtävä, mutta tämä teatteri on hyvin kyllästyttävää näin ajan oloon, kun se [toistuu] uudestaan ja uudestaan. Perussuomalaiset syyttävät meitä jopa niistä leikkauksista, jotka itse hyväksyivät silloin, kun hyväksyivät hallitusohjelman. Mutta mikäpä siinä, mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Joka tapauksessa tämä teatteri alkaa olla nyt siinä pisteessä, että voisimmeko leikata sen vain nyt siihen yhteiseen konsensukseen ja tunnustukseen, että kaikki puolueet, jotka täällä ovat, kaikki puolueet, ovat leikanneet koulutuksesta [ja] pienituloisilta, tehneet verohelpotuksia. Teidän [sdp:n] valtiovarainministerivuorolla muun muassa tehtiin yritysveroihin 900 miljoonan euron lasku samaan aikaan, kun te leikkasitte köyhiltä ja koulutuksesta. Miksi te ette silloin rahoittanut mieluummin budjettia taistelemalla harmaata taloutta vastaan, tai EMU-puskureilla tai Sitran ryöstämisellä tai Suomen Pankin taseella, jos se olisi ollut vaihtoehto, realistinen vaihtoehto mitä [sdp:n kansanedustaja Timo] Harakka esitti tuloista. Miksi ette silloin tehnyt niin? Vihasitteko enemmän köyhiä ja opiskelijoita, vai miksi mieluummin toimitte leikkaamalla heiltä? Koska ne eivät olleet realistisia ne vaihtoehdot. Ja nyt jos voidaan päästä vaan siihen yhteiseen konsensukseen, että kaikki ovat tehneet niitä ikäviä päätöksiä silloin kun ovat olleet sen pakon edessä, mutta kukaan ei varmasti tee niitä vapaaehtoisesti, niin silloin keskustelun älyllinen taso nousee aivan ennennäkemättömästi.”

Moni kansanedustaja kritisoi kovin sanoin Terhon puheenvuoroa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi, ettei eduskuntakeskustelu ole teatteria, vaan totisinta totta.

Sdp:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen sanoi, että Terhon puheenvuoro oli ”totaalisen kyllästyneen ja turhautuneen hallituksen puheenvuoro”.

”Eväät oli aivan kerta kaikkiaan syöty loppuun”, Tuppurainen kuittasi.

Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen sanoi ymmärtävänsä, että Terhon puheenvuoroa voidaan joiltain osin pitää jopa loukkaavana, mutta katsoi, että ”kyllä siinä aika paljon oli asiaa”.

