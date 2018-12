”Katson kylmästi ne luvut” – Asiantuntijalta hyytävä arvio Suomen Caruna-kaupasta MOT:ssa

Ylen MOT käsittelee tänään sähkön siirtohintoja ja erityisesti kahta sähköyhtiötä, Carunaa ja Elenaa. Siirtohinnoista on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti.

Ylen MOT:ssä infra-asiantuntija ja sijoittaja, Kuntarahoitus Oy:n toimitusjohtaja Nicholas Anderson arvioi Fortumin vuonna 2013 tekemää Caruna-kauppaa ja Carunan tilinpäätöstietoja. Jyrki Kataisen (kok) hallitus myi valtionyhtiö Fortumin omistamat sähköverkot sijoittajille ja lopputuloksena syntyi Caruna.

”Kaikki ilmoitti kovaan ääneen että hinnat ei nouse, viiden minuutin selvityksellä olis tiennyt, että totta helvetissä ne nostaa hinnat”, Anderson sanoo MOT:n käsikirjoituksen mukaan.

Andersonin mielestä Fortum sai Suomen ja Ruotsin kaupoistaan huonot hinnat. Fortum sai Suomen-kaupastaan 2,55 miljardia.

”Mun on pakko sanoa, että minä en ole politiikassa mukana, olen vain yksinkertainen rahoitusasiantuntija, en ole neuvonantajana näillä firmoilla, en ole heidän pankkien edustaja, en ole heidän konsulttina, vaan katson kylmästi ne luvut ja tämä.. Ne hinnat mitkä saadaan näistä kaupoista, on huonot.”

”On selvä, että se hinta mikä minä maksan nyt sähkön siirrosta, on niin kova, että se tarkoittaa että Fortum on myynyt reilusti alihintaan. Tämä tarkoittaa, että kun hinnat nousee, siirtohinta nousi niin voimakkaasti, se tarkoittaa että vastaavasti myyntihinta on reilusti alle sen, mikä olisi pitänyt saada. Ja tämä hintanousu Suomessa tarkoittaa ainakin omien laskujeni mukaan, jos lasken sen nykyhinnoilla tänään, kyllä se tarkoittaa 2-3 miljardia vähintään alihintaa”, Andersson laskee.

Anderson toteaa myös moneen kertaan toistetun näkemyksen: ”Luonnollinen monopoli on maailman paras ostokohde”.

