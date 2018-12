Elina Lepomäki Ylellä: ”Oikeasti huolestuttavaa” – Suomella ei mitään saumaa päästä 10 vuoden takaiselle tasolle

Kokoomuslainen kansanedustaja Elina Lepomäki esitti tänään Ylen Ykkösaamussa huolensa laimeasta innosta sijoittaa Suomeen. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi romahdutti yritysten investoinnit Suomeen, eikä Suomessa ole vieläkään palattu finanssikriisiä edeltäneen investointien ”kultakauden” tasoon.

”Se, mikä on oikeasti nyt huolestuttavaa on se, että Suomeen ei investoida. Meillä on investoitu vähemmän kuin mitä meidän pääomaa on kulunut. Tuotantopotentiaali on se sana, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä ei edes teoreettisesti voida saavuttaa samanlaista tuottavuutta, samanlaista talouskasvua kuin mikä meillä oli kymmenen vuotta sitten, nykyisillä resursseilla. Ja se on huolestuttavaa”, Lepomäki sanoo.

Vuodet 2000–2008 olivat suotuisia Suomen taloudelle: talouskasvu ylitti jatkuvasti EU-maiden keskiarvon. Finanssikriisin seurauksena Suomen talous romahti vuonna 2009.

Suomen Pankki totesi tänään talousennusteessaan, että parin viime vuoden ajan suomalaiset yritykset ovat investoineet runsaasti. Investoinnit ovatkin kasvaneet jyrkästi, mutta eivät silti ole yltäneet vuoden 2008 tasolle. Tänä vuonna investointien kasvuvauhti kuitenkin hidastuu Suomen Pankin ennusteen mukaan selvästi.

”Talouskasvu riippuu viime kädessä eniten työn tuottavuudesta, jota mitataan työntekijän yhden työtunnin aikana tuottamalla arvonlisäyksellä. Työn tuottavuuden kasvu on jäämässä huomattavasti hitaammaksi kuin vuosituhannen alussa, jolloin työn tuottavuus kasvoi keskimäärin 2,5 % vuodessa. Tuottavuuden hidastuminen voi johtua mm. siitä, että korkean tuottavuuden teollisuuden painoarvo on pienentynyt ja talous palveluvaltaistunut, investoinnit ovat painottuneet enemmän asuntoihin kuin koneisiin ja laitteisiin ja T&K-investointien osuus on supistunut. Kone- ja laiteinvestoinnit jäävät kohtalaisena jatkuvasta kasvustaan huolimatta edelleen lähelle 2000-luvun pohjalukemia suhteessa BKT:hen”, Suomen Pankki totesi.

Elina Lepomäki vaatii uudistuksia, jotka hänen mukaansa vauhdittaisivat investointeja.

”Ja kun mietitään, että mistä ne investoinnit syntyvät – ne syntyvät siitä, että sijoittajat ja omistajat luottavat Suomeen. Se tarkoittaa ennustettavaa, vakaata talouspolitiikkaa ja myös maltillista verotusta. Valitettavasti Suomessa nykyinen verotaso ei kannusta siihen, että tänne investoidaan – mukaan lukien meidän erittäin jäykät työmarkkinat, mukaan lukien meidän julkinen talous, joka ei tulevaisuudessa ole tasapainossa”, Lepomäki kritisoi.

Valtiovarainministeriö ennusti eilen maanantaina, että Suomen talous kasvaa 2,5 prosenttia vuonna 2018 ja 1,5 vuonna 2019. Ministeriön mukaan huippusuhdanne on taittunut ja kasvu palautuu lähemmäs normaalia. LUE TARKEMMIN: Ennuste Suomen taloudesta laskee: ”Huippusuhdanne on taittunut – kasvu palautuu lähemmäs normaalia”

