Britannialle varoitus kaaoksesta: “Yritykset katsovat tätä kauhuissaan” – Varautuminen sopimuksettomaan eroon alkoi

Britanniassa viisi merkittävintä työnantajajärjestöä varoittaa, että maa ei ole valmis sopimuksettomaan brexitiin. Elinkeinoelämän mukaan yritykset katselevat poliitikkojen riitelyä kauhuissaan, sanomalehti The Guardian kertoo.

Yritysten mukaan niin sanottu ”no-deal brexit” syöksisi maan talouden kaaokseen, koska yritykset eivät ole varautuneita vaihtoehtoon, jota on pidetty liian epätodennäköisenä toteutuakseen. Nyt sen todennäköisyys kuitenkin kasvaa, kun pääministeri Theresa Maylla on vaikeuksia saada parlamentaarinen enemmistö EU:n kanssa solmimansa sopimusehdotuksen taakse.

Britannian hallitus on vahvistanut varautuvansa nyt myös sopimuksettomaan EU-eroon – muun muassa 3500 armeijan sotilasta on asetettu valmiustilaan järjestelyjä varten. Kaksi miljardia puntaa on kohdistettu brexit-järjestelyihin tarkoituksena esimerkiksi palkata lisää rajaviranomaisia.

Yritykset ovat kauhistuneita siitä, että äänestys Mayn sopimuksesta on lykätty tammikuun puoliväliin. Eropäivä on jo 29. maaliskuuta 2019.

”Yritykset ovat katsoneet kauhuissaan poliitikkojen keskittymistä puoluepoliittiseen riitelyyn käytännön toiminnan sijaan – sitä yritykset tarvitsisivat päästäkseen eteenpäin. Westminsterin saamattomuus tarkoittaa, että sopimuksettoman brexitin riski kasvaa”, etujärjestöt toteavat.

Elinkeinoelämä vetoaa kansanedustajiin, jotta nämä tekevät ratkaisun pikaisesti ja antavat yrityksille aikaa valmistautua.

