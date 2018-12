Opetusministeri Grahn-Laasonen: ”Se näkyy lapsiperheiden taloudessa, ja se on erittäin hyvä uutinen”

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) vastasi tänään oppositiolta tulleeseen kritiikkiin eduskunnan käsitellessä opetusministeriön budjettia.

Oppositio on koko vaalikauden ajan kritisoinut Juha Sipilän (kesk) hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia.

”Ihan jokainen puolue eduskunnassa tässä salissa on joutunut osallistumaan koulutuksesta ja monista muistakin palveluista säästämiseen ja sehän johtuu tietysti siitä, että meillä on ollut takana iso, pitkäkestoinen taantuma-aika ja on eletty vahvasti velaksi Suomessa”, Grahn-Laasonen sanoi.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin) sanoi jo aiemmin tällä viikolla, että hallitusta syytetään esimerkiksi koulutusleikkauksista, joita oppositio itse on edellisessä hallituksessa niin ikään ollut tekemässä. LUE TARKEMMIN: Sanasta sanaan – Tämä ministeri Terhon purkaus hätkähdytti eduskunnassa

Budjettikeskustelussa esiin nostettiin muun muassa opettajien määrän leikkaaminen sekä ammatillisen koulutuksen reformi.

LUE TARKEMMIN:

Ex-opetusministeri sai kylmiä väreitä opettajien viestistä – ”Olisiko nyt vihdoin aika myöntää virheet, Sanni Grahn-Laasonen?”

Nyt lyödään Juha Sipilää 1000 opettajan lupauksella – ”Hylkääkö keskusta pääministerin linjauksen?”

”Ammatillisen koulutuksen reformi on hyvä, yhdessä laadittu. Siinä on ollut mukana opettajajärjestöt, siinä on ollut mukana kunnat, siinä on ollut koulutuksen järjestäjät. Siihen lainsäädäntöön ollaan laajasti tyytyväisiä, ja se sai eduskunnalta laajan enemmistön tuen. Nyt sitten tarvitaan tietysti sen toimeenpanoon tukea, jotta se saadaan toimimaan ja tuottaa niitä hyviä tuloksia, joita varten se tehtiin. Siinä nyt teemme tällä hetkellä erittäin paljon töitä”, Grahn-Laasonen sanoi.

Ministeri halusi puheenvuorossaan nostaa esiin etenkin varhaiskasvatuksen puolella tehtyjä uudistuksia. Tässä yhteydessä hän pääsi kuittailemaan suurimmalle oppositiopuolueelle sdp:lle.

”Haluan nostaa esiin muun muassa uuden varhaiskasvatuslain, jota tehtiin vahvasti tutkimustietoon pohjaten. Ja edelleen tänäkin päivänä ihmettelen sitä, miten saattoi olla niin, että sosiaalidemokraattinen ryhmä kokonaisuudessaan äänesti tätä edistyksellistä lainsäädäntöä vastaan”, opetusministeri sanoi.

”Sitä on ihmetelty!” huusi Ben Zyskowicz (kok) väliin.

”Samoin varhaiskasvatuksen maksuja on tällä hallituskaudella alennettu kymmenillä miljoonilla euroilla, kaikkiaan 70—80 miljoonaa euroa on maksuja alennettu. Se näkyy lapsiperheiden taloudessa, ja se on erittäin hyvä uutinen. Nyt tämä 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee. Siinä on mukana jo viidennes 5-vuotiasta ja ensi vuonna toivottavasti vielä suurempi osuus. Eli tämmöisiä hyviä asioita ollaan pystytty tässä vaikeassakin taloustilanteessa edistämään, ja nyt tulee sitten liikkuva päiväkoti ja niin edelleen”, ministeri jatkoi.

LUE MYÖS: Elina Lepomäki Ylellä: ”Oikeasti huolestuttavaa” – Suomella ei mitään saumaa päästä 10 vuoden takaiselle tasolle