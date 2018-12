Juha Sipilällä on selitys tuloeroilmiölle – Pääministeri löysi ilahduttavan tiedon

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) antoi tänään torstaina eduskunnan kyselytunnilla selityksen tuloeroille, joista Tilastokeskus tiedotti tällä viikolla.

Sipilän näkemys tuloerotilastosta on täysin erilainen kuin oppositiolla, jonka viesti on ollut, että tuloerot ovat kasvaneet aivan liikaa.

Sipilä puolestaan näkee, että tuloerot ovat ”pysyneet suurin piirtein samana”. Hän selitti kyselytunnilla, miksi kaikkein eniten tienaavien tulotaso nousi eniten. Samalla pääministeri kertoi löytäneensä ilahduttavan puolen tuloerotiedoista.

”Se, mikä tuossa tulonjakoselvityksessä ilahduttaa on se, että toiseksi eniten on noussut niitten ihmisten tulot, jotka ovat siellä kaikkein pienimmässä tuloluokassa. Eniten on noussut niitten, jotka ovat siellä suurituloisimpien joukossa – se johtuu siitä, että yrityksillä menee nyt hyvin, vienti vetää ja pääomatulot ovat kasvaneet. Se on selvä asia, että tällaisessa suhdannetilanteessa näin tulee käymään. Erityisen iloinen olen siitä, että toiseksi eniten, ja enemmän kuin keskimäärin, kasvoi kaikkein köyhimpien ihmisten tulot Suomessa”, Sipilä sanoi.

Asia on havaittavissa myös Tilastokeskuksen sivuilla olevasta grafiikasta. Tilastokeskuksen mukaan väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,2 prosenttia. Kaikkein pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi hieman enemmän, 2,2 prosenttia.

”Tuloerot eivät ole revenneet, niin kuin ne ovat tällaisessa tilanteessa tyypillisesti revenneet, kun talouskasvu on kovaa ja työllisyysaste on merkittävästi noussut yhdellä kaudella. Tuloerot ovat pysyneet suurin piirtein samana”, pääministeri sanoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki puolestaan sanoi tällä viikolla, että tuloerot ovat kasvaneet enemmän kuin pelättiin. Arhinmäki myös viittasi tuotannontekijätuloihin, joissa tuloerot ovat mittaushistorian suurimmat. Tuotannontekijätuloilla tarkoitetaan ihmisen tuloja ennen tulonsiirtoja eli yhteiskunnan tukia, ja niihin lukeutuvat palkat, yrittäjätulot ja omaisuustulot. LUE TARKEMMIN: ”Historian suurin” – Arhinmäki: Katsokaa tätä tuloerolukua Suomesta

LUE MYÖS: Kansanedustaja tyrmää tuloerohuolet – Yli 3200 e/kk tienaavat maksoivat melkein kaikki valtion ansiotuloverot