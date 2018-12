Oikeusoppinut älähti uusimmasta Donald Trump –huhusta: ”Vahingoittaisi koko kansakuntaa”

Yhdysvaltain keskuspankkia tutkinut oikeustieteilijä, Wharton School of Businessin apulaisprofessori Peter Conti-Brown arvioi, että sijoitusmarkkinat ajautuisivat kaaokseen, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump erottaisi keskuspankki Fedin pääjohtajan Jerome Powellin.

”Välitön vaikutus? Markkinakaaos ja Powell istuisi edelleen Fedin pääjohtajana. Lisäksi tämä johtaisi hallinnolliseen kriisiin, joka vahingoittaisi Fediä, presidenttiyttä ja koko kansakuntaa. Toivotaan, ettei Trumpin narsismi vie meitä tähän tilanteeseen”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Trump on uhannut erottaa Powellin, koska Fed nosti tällä viikolla ohjauskorkoaan neljännen kerran tänä vuonna, mikä ei miellyttänyt Trumpia. Bloombergin mukaan presidentti syyttää Fedin johtoa myös osakekurssien laskusta. Päättynyt pörssiviikko oli Yhdysvalloissa huonoin vuosikymmeneen: Dow Jones -indeksi laski viikon aikana alimmilleen yli vuoteen ja laaja S&P 500 on laskenut 15 prosenttia kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Peter Conti-Brown huomauttaa, ettei laki yksiselitteisesti kerro, voiko presidentti erottaa keskuspankin pääjohtajan. Hän arvioi, että lopullisen päätöksen asiassa tekisi senaatti. Conti-Brown korostaa myös, ettei Fedin pääjohtajaa ole erotettu koskaan aikaisemmin.

Myös Suomessa huhut Donald Trumpin aikeista ovat saaneet markkina-asiantuntijat kohottelemaan kulmiaan. Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén pitää kehitystä pelottavana koko rahajärjestelmän kannalta.

”Koko rahajärjestelmän kannalta kyllä pelottavaa tämä keskuspankkien riippumattomuuden murentuminen. (Japanin keskuspankki) BoJ ei riippumaton, (Kiinan keskuspankki) PBoC vitsi, (Euroopan keskuspankki) EKP riippumaton, mutta pakotettu poliitikkojen toimista tekemään asioita vastoin omaa tahtoaan. Fed ollut vielä tähän asti aidosti riippumaton”, hän kommentoi Twitterissä.

Vilén korostaa, että koko rahajärjestelmä perustuu luottamukseen ja keskuspankit ovat tämän luottamuksen peruspilari.

”Luotto osaan euroalueen tai Japanin maksukykyvystä on mennyt jo ajat sitten, mutta järjestelmä pysyy keskuspankkien avulla pystyssä.”

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtokunnassa on seitsemän jäsentä, joiden toimikausi on 14 vuotta. Keskuspankin sääntöjen mukaan presidentti voi ”poistaa” jäseniä tehtävistään. Ohjauskoroista päättävässä avomarkkinakomitea FOMC:ssä on seitsemän johtokunnan jäsentä, viisi alueellisen keskuspankin pääjohtaa sekä seitsemästä äävivallatonta jäsentä. New Yorkin keskuspankilla on pysyvä äänivalta. Johtokunta valitsee kuusi muuta jäsentä alueellisista keskuspankeista kiertoperiaatteella. Perinteisesti puheenjohtajaksi on valittu johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi New Yorkin keskuspankin pääjohtaja.

”Fedillä voi siis olla kaksi pääjohtajaa: varsinainen pääjohtaja ja FOMC:n johtaja. FOMC voi valita kenet tahansa jäsenistään johtajakseen, joten FOMC voisi valita Jerome Powellin johtamaan rahapolitiikkaa”, Conti-Brown spekuloi.

Donald Trump nimitti Powellin Fedin pääjohtajaksi viime vuoden marraskuussa. Valkoinen talo ja Fed eivät ole kommentoineet Bloombergin uutista Powellin mahdollisesta erottamisesta.

