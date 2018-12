Suomellekin esitetystä sosiaaliturvamallista löytyi paha ongelma: ”Moni joutuu valitsemaan kotiin jäämisen ja velkaantumisen välillä”

Britannian sosiaaliturvan yleistuki eli universal credit asettaa brittiparlamentaarikkojen mukaan vanhemmat vaikean valinnan eteen, kun nämä miettivät työhön paluuta vanhempainvapaiden jälkeen. Britannian parlamentin komitean mukaan nykyinen malli, jossa vanhemmat ensin maksavat päivähoitomaksut ja hakevat sitten niitä vastaavia korvauksia, on este työhön paluulle.

”Vanhempien päätös siitä, käyvätkö he töissä ja miten paljon, riippuu suoraan siitä, miten he pystyvät järjestämään lapsilleen laadukkaan päivähoidon, johon heillä on myös varaa. Universal creditin onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu suuresti työssäkäyvistä vanhemmista”, parlamentin komitean raportti toteaa BBC:n mukaan.

Suuri ongelma muodostuu raportin mukaan siitä, että perheet voivat joutua odottamaan jopa kuukausia, ennen kuin järjestelmä maksaa heille päivähoitomaksut takaisin.

”Moni joutuu valitsemaan kotiin jäämiseen ja velkaantumisen välillä”, raportti varoittaa.

BBC:n mukaan nykyisenkaltaiseen malliin päädyttiin päivähoitomaksujen osalta väärinkäytösten välttämiseksi.

Päivähoitomaksut ovat korkeita Britanniassa, kuukausimaksu on tyypillisesti jopa yli 1 000 euroa.

OECD esitti helmikuussa Suomeen Britannian Universal Creditin kaltaista yleistukea. Myös esimerkiksi kokoomus, sdp ja kd ovat esittäneet yleistukea muistuttavia sosiaaliturvamalleja. Kd:n mallissa päivähoitomaksut olisivat huoltajakohtaisia ja veroluonteisia.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti keväällä, että hallitus käynnistäisi kokeilun OECD:n suosittelemasta Britannian mallin mukaisesta yleistuesta.

Kristillisdemokaraatit on esittänyt Britannian malliin siirtymistä jo aikaisemmin.

”Mallia sosiaaliturvan uudistukseen pitäisi hakea Isosta-Britanniasta. Sen aikaisempi tukijärjestelmä oli hyvin Suomen kaltainen. Maassa oli paljon tukimuotoja ja hakumenettelyitä, eikä työnteko juurikaan kannattanut. Nyt tutkimusten mukaan uuden tuen piirissä olevat työllistyvät aiempaa nopeammin ja ansaitsevat aiempaa paremmin”, KD:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä esitti viimeksi pamflettikirjassaan tammikuussa.

Ensimmäisen kerran Maanselkä esitti vaihtoehtoja nykyiselle tukijärjestelmälle jo vuonna 2015.

