Donald Trump hyökkäsi taas keskuspankkia vastaan – ”Tietääkö valtiovarainministeriö jotain, mitä me muut emme tiedä?”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi jouluaattona taas kyytiä Yhdysvaltain keskuspankille Fedille. Trump tviittasi, että Yhdysvaltojen talouden ainoa ongelma on Fed, jolla ”ei ole tuntumaa markkinoihin”.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!