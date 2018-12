Fennovoiman omistajat: Jo kahden ydinvoimalan laitostoimittajalle tullut yllätyksenä suomalainen tiukka linja – ”Pitää lyödä päätä Karjalan mäntyyn”

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle ydinvoimalaa rakentavan Fennovoiman omistajat ovat harmissaan voimalan lykkääntymisestä vuoteen 2028, mutta eivät usko lykkäyksen vaikeuttavan niiden sähkön saantia.

”Harmillinen asia, että se on myöhässä, mutta jos siitä tulee hyvä ja sellainen kuin pitääkin, niin mieluummin hyvä myöhässä kuin hätäillen huono”, Turun Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen sanoo Talouselämälle.

Fennovoima ilmoitti juuri ennen joulua saaneensa laitoksen toimittajalta RAOS Projectilta uuden arvion Hanhikivi 1 -hankkeen aikataulusta: ”Laitostoimittajan mukaan rakentamisluvan saaminen ja rakentamisen alkaminen sijoittuisi vuoteen 2021. Kaupallisessa käytössä laitos olisi vuonna 2028.”

Konditionaali tarkoittaa, että lykkäyksiä voi tulla lisääkin, mutta Honkanen toivoo, että voimala tuottaisi omistajilleen sähköä nyt luvatussa aikataulussa.

Fennovoiman omistavat Voimaosakeyhtiö SF Oy ja RAOS Voima Oy. RAOS on venäläisen valtionlaitoksen Rosatomin yhtiön JSC Rusatom Energy Internationalin tytäryhtiö, ja se omistaa Fennovoimasta yhden kolmasosan.

Kaksi kolmasosaa omistavalla Voimaosakeyhtiö SF:llä on 24 suomalaista osakasta, joista 18 on täysivaltaisia. Niistä suuri osa on kuntien tai yritysten sähköyhteenliittymiä kuten Suomen Voima Oy, johon kuuluvat muun muassa Haminan, Keravan, Kokemäen, Nurmijärven ja Porvoon energiayhtiöt.

Kaiken kaikkiaan kunnallisia osakkaita Fennovoimassa on nelisenkymmentä ja yritysosakkaita 15. Turun energian toimitusjohtaja Honkanen on myös Voimaosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

”Tulot siirtyvät kauemmaksi”

Lahti Energia Oy:n toimitusjohtaja Eero Seesvaara sanoo, että lykkääntyminen ”ei ollut hyvä uutinen, mutta ei mikään katastrofikaan”. Hänen mukaansa lykkääntymistä oli jo osattu odottaa. Neljä vuotta tuntuu hänen mielestään tosin ”aika pitkältä"”.

”Ei meidän toiminta ole Fennovoimasta kiinni. Mehän toimimme tukkusähkön markkinoilla. Me sekä myymme että ostamme pörssistä. Totta kai meillä on omaa tuotantoa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Ja Olkiluoto kolmonenhan tuosta kuitenkin lähtee kohta käyntiin, ja me ollaan siinäkin mukana”, Seesvaara sanoo.

TVO:n kolmosreaktorin Olkiluodossa pitäisi käynnistyä ensi syksynä, noin kymmenen vuotta aikataulusta myöhässä.

Pohjoismaiden sähköyhtiöt ovat mukana Pohjoismaiden ja Baltian yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä, jossa on myytävänä monenlaista sähköä: vesivoimaa, ydinvoimaa, tuulivoimaa, sekä erilaisilla polttoaineilla tehtyä lauhdevoimaa, jonkin verran myös fossiilisten hiilivetyjen kuten kivihiilen poltolla tuotettua sähköä.

”Tietysti se (Hanhikiven voimalan lykkääntyminen) on huono juttu, koska rahaa koko ajan sitoutuu hankkeeseen ja tulot siirtyvät kauemmaksi”, Seesvaara sanoo.

Hän ei halua arvioida lykkäyksen kustannuksia, koska ne riippuvat siitä, mikä on pörssisähkön hinta vuosina 2025-2028.

”Lehdissä on ollut veikkailuja, että projekti tulee suunniteltua kalliimmaksi, mutta ei meillä ole mitään tietoa, että osakkailta tarvittaisiin lisää rahaa”, Seesvaara kuittaa arviot siitä, että osakkaat joutuisivat maksamaan lykkäyksestä.

”Kulut venäläisten vastuulla”

Myös Turun Energian Honkanen sanoo, että sähköä saa muualtakin, joten Hanhikiven lykkäyksestä ei ole suurempaa haittaa. ”Saahan sitä sähköä aina ostaa tukusta.”

Fennovoiman omistajien ei tarvitse Honkasen mukaan tehdä nyt mitään päätöksiä.

”Jo edellinen valmistumisarvio 2024 oli aika kaukana tulevaisuudessa. On hyvä jos se valmistuu 2028.”

Honkanen kertoo, ettei lykkäys vaikuta mitenkään Fennovoiman omistusrakenteeseen eikä omistajien kustannuksiin, koska lisäkulut ovat sopimusten mukaan laitostoimittajan eli venäläisten vastuulla.

”Kaikki on neuvoteltu valmiiksi, mikään ei muutu, ei myöskään sähkön hinta”, Honkanen sanoo.

Fennovoiman omistajat saavat osakassopimuksen mukaan voimalasta sähköä hinnalla, joka on 50 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 hintatasolla. Inflaatio voi käytännössä tehdä sähköstä edullisempaa, kun voimalan aloitus lykkääntyy.

Fennovoiman hintatakuu Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaille kestää sopimuksen mukaan 12 vuotta. Honkasen mukaan takuuhinta-aika alkaa voimalan kaupallisen käytön alusta, eikä vuodesta 2024, kuten alun perin oli tarkoitus.

Honkanen kertoo, että Naantalin voimalaitoksella on tarkoitus päästä ensi vuosikymmenellä eroon kivihiilestä: ”Uusiutuvien osuus on jo yli puolet, ja kivihiilestä voidaan luopua kokonaan noin kahden vuoden aikataululla, jos valtio tukee korvaavia investointeja.”

”Ruskohiili vaikuttaa hintaan”

Pienempiä kuntia edustaa Voimaosakeyhtiö SF:ssä joukko yhteenliittymiä, joista Suomen Voima on yksi suurimpia. Siihen kuuluu 16 eteläsuomalaista sähköyhtiötä.

”En usko, että sillä on mitään vaikutusta loppuomistajille - kaikki riippuu siitä mikä on sähkön markkinahinta sitten (2020-luvun puolivälin jälkeen)”, sanoo Suomen Voiman toimitusjohtaja Antti Vilkuna.

Hänen mukaansa päästötöntä sähköä kyllä riittää myös ensi vuosikymmenellä:

”Meillä on kohtalaisen isot tuulivoimainvestoinnit, ja olemme ostaneet Norjasta kaksi vesivoimalaa.”

Suomen Voima on mukana myös TVO:n Olkiluoto 3:ssa.

Vilkunan mukaan sähkön hintaan vaikuttavat huomattavasti Hanhikiveä enemmän Saksan halvan ruskohiilen kohtalo sekä Norjan vesivoimavarat.

”Saksan ruskohiilen kohtalo ajaa nyt myös pohjoismaista sähkön hintaa. Jos ruskohiilen käyttöä rajoitetaan ja Norjassa ei sada, niin hinta nousee Pohjoismaissa. Jos ruskohiiltä palaa ja Norjassa on märkää, niin hinta pysyy kohtuullisena.”

”Päätä Karjalan mäntyyn”

Vilkuna pitää ”ikävänä”, että jo kahden ydinvoimalan laitostoimittajalle on tullut yllätyksenä suomalainen regulaatio eli Säteilyturvakeskuksen Stukin tiukka linja ydinvoimaturvallisuudessa.

”Vaikka molemmille on kerrottu, missä mennään ja miten näitä asioita pitää hoitaa. Siitä huolimatta pitää lyödä päätä Karjalan mäntyyn”, Vilkuna sanoo.

”Kulttuurierot”, hän kiteyttää pohjimmaisen syyn Olkiluoto 3:n ja Hanhikiven lykkäyksiin. Olkiluodossa ranskalainen laitostoimittaja Areva törmäsi Stukin kulttuuriin, ja Hanhikivellä sama kävi venäläisille.