Totuus palkastasi: Näitä summia et näe kuitilla – 3000 €/kk onkin 3623,70 €/kk

Veronmaksajien keskusliitto on julkaissut esimerkkejä siitä, miten palkansaajan bruttopalkasta muodostuu lopulta tilille tuleva rahasumma ja mitä se tarkoittaa työnantajan kannalta.

Liitto esittelee kolme esimerkkiä, joissa bruttopalkat ovat 1600 euroa, 3000 euroa ja 6000 euroa. Esimerkit näet tämän jutun kuvina. Voit siirtyä kuvasta toiseen klikkaamalla kuvan sivuilla olevia nuolia.

Kuviot kertovat, mikä on kullakin palkalla työnantajan palkkakustannus ja työnantajamaksujen suuruus. Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista.

”Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla”, Veronmaksajat kertoo.

Esimerkiksi 3000 euron bruttopalkan osalta näiden palkkakuitissa näkymättömien työnantajamaksujen osuus on 623,70 euroa. 1600 euron palkan kohdalla summa on 332,64 euroa ja 6000 euron bruttopalkan osalta 1247,40 euroa.

Jos palkansaajan bruttopalkka on 1600 euroa, työnantajan palkkakustannus on kokonaisuudessaan 1932,64 euroa. 3000 euron bruttopalkan esimerkissä työnantajan palkkakustannus on 3623,70 euroa ja 6000 euron palkkaesimerkissä 7247,40 euroa.

Esimerkit näyttävät myös, miten bruttopalkka jakaantuu siitä maksettavien verojen osalta.

