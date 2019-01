Tapaus Raskone: ”Caruna, Digita, Kemira GrowHow, Autokatsastus…” – Arhinmäeltä tyly lista Sipilälle

Oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki kritisoi hallituksen Raskone-kauppaa, josta Suomen Kuvalehti kertoi eilen.

SK:n mukaan raskaan ajokaluston huoltoyhtiö Raskonen osti Nuorisosäätiötä rahastaneen liikemiehen Lease Deal Group maaliskuussa 2018 hyvin edulliseen hintaan. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ei vastannut lehden kysymyksiin. Raskone on aiemmin tehnyt vuosi toisensa perään tappiota, mutta viime vuosina sitä on trimmattu onnistuneesti myyntikuntoon, lehti kertoi.

Hallitus sanoi tänään tiedotteessaan, että valtionyhtiö Raskonea oli yritetty myydä vuodesta 2015 lähtien tuloksetta ja että Lease Deal Groupin tarjous ”ylitti taloudellisen neuvonantajan odotukset, ja oli virkamiesnäkemyksen mukaan kokonaisuudessaan paras tarjous”. Hallituksen mukaan kaupan valmistelivat virkamiehet, ei ministeri Lintilä.

Paavo Arhinmäen mielestä herää epäilys, että Raskone-kauppa on virhe hallitukselta. Arhinmäki luettelee mielestään epäonnistuneita valtion kauppoja blogissaan:

”Suomen valtiolla on valitettavan pitkä historia tuottavan omaisuuden myymisestä alehintaan. Viime aikoina on puhututtanut Fortumin Caruna-kaupat. Virheitä ovat olleet vain muutamia mainitakseni mm. Digitan myynti, Kemira GrowHown kauppaaminen sekä Autokatsastus Oy:n yksityistäminen”, Arhinmäki kirjoittaa.

Arhinmäki on ennenkin kritisoinut hallitusta samasta asiasta. LUE LISÄÄ: Kova purkaus eduskunnassa – ”Digitat” lyötiin Sipilän nenän eteen

”Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut laittavansa ’taseen töhin’ eli myyvänsä tuottavaa omaisuutta. Kesään 2018 mennessä hallitus on myynyt valtion omaisuutta jo 2,5 miljardin euron edestä. Tätä kansallisomaisuuden myyntiä on haluttu kiihdyttää mm. Vake Oy:n perustamisella. Vakeen oli tarkoitus siirtää valtion omaisuutta ja näin valtion osakeomistuksia voitaisiin myydä ilman, että eduskunta häiritsisi hallituksen myynti-intoa”, Arhinmäki kirjoittaa.

Arhinmäen mielestä on epäilyttävää, että Suomen Kuvalehden mukaan kauppaan liittyvät asiakirjat on julistettu kokonaan salaisiksi.

”Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysymykseen, jossa vaadin vastauksia: kuinka Raskone Oy:n mahdollisia ostajaehdokkaita etsittiin, miten ostaja valikoitui, miten yhtiön myyntihinta arvioitiin ja millä perusteella kauppaan liittyvät asiakirjat on salattu kokonaisuudessaan?” Arhinmäki kirjoittaa.

Hallituksen tiedotteessa kuitenkin todetaan, että ”kaikki saatavilla oleva tieto kaupasta on luvattu toimittaa [Suomen Kuvalehden] jutun kirjoittajille”.

