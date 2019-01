Kaksi varoitusta Suomelle: ”Jotkut lainanottajat alttiina muita suuremmalle riskille”

Sekä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF että luottoluokittaja DBRS varoittavat Suomea työmarkkinoiden ongelmista ja kotitalouksien velkaantumisesta.

IMF toteaa Suomi-raportissaan, että Suomen viimeaikainen talouskasvu on ollut tervettä ja työttömyysaste pudonnut alimmilleen sitten vuoden 2011, mutta uusia työpaikkoja syntyy vaatimattomaan tahtiin ja työvoiman tuottavuus on heikolla tasolla.

”Suomen talouskasvunäkymiä varjostaa työvoiman supistuminen”, se huomauttaa.

Myös DBRS sanoo omassa katsauksessaan, että työikäisen väestön supistuminen on Suomen suurin haaste keskipitkällä aikavälillä.

Sekä IMF että DBRS ovat huolissaan suomalaisten kotitalouksien velkaantumisesta.

”Korkea velkaantuneisuus, joka johtuu pääasiassa vaihtuvakorkoisista asuntolainoista tekee Suomen haavoittuvaiseksi erilaisten shokkien, kuten nopean korkojen nousun iskiessä”, DBRS sanoo.

IMF kysyy, ovatko kaikki lainanottajat tietoisia riskeistä.

”Jotkut lainanottajat vaikuttavat olevan alttiina muita suuremmalle riskille, kun korot nousevat. Kuluttajaluottojen osalta on kysyttävä, ovatko kaikki lainanottajat tietoisia luottojensa ehdoista.”

Suomen Pankki kertoi tämän kuun alussa, että asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut kesäkuun 2018 jälkeen. Marraskuussa asuntolainakanta kasvoi 1,8 prosenttia. Kesäkuuhun verrattuna asuntolainakannan kasvuvauhti on hidastunut 0,3 prosenttiyksikköä. Viimeksi asuntolainakanta on kasvanut yhtä hitaasti huhtikuussa 2015.

Asuntolainakannan kasvuvauhdin hidastumiseen ovat keskuspankin mukaan vaikuttaneet erityisesti aiempiin vuosiin nähden suuremmat asuntolainojen lyhennykset.

Uusien asuntolainojen keskimääräiset takaisinmaksuajat ovat viime vuosina Suomessa pidentyneet. Tammi-marraskuussa 2018 nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 19 vuotta 11 kuukautta, kun se vuonna 2017 oli 19 vuotta 6 kuukautta. Vuonna 2016 takaisinmaksuaika oli 19 vuotta. Tyypillisin uusien asuntolainojen takaisinmaksuaika on 20–25 vuotta, johon sidotaan lähes puolet kaikista asuntolainoista.

